“Quiero que le caiga todo el peso”: el desgarrador clamor de la mamá de Fredy Santiago tras captura del presunto asesino

La mamá de la víctima pidió a las autoridades todo el peso de la ley sobre el presunto asesino de su hijo que fue capturado recientemente (Redes sociales / RCN Noticias )

La captura del presunto responsable del asesinato de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas desató una dolorosa reacción de su madre, Luzmeri Guzmán, quien rompió el silencio y pidió que el caso no quede impune tras la muerte del joven universitario de 19 años en una estación de TransMilenio en Bogotá.

El pronunciamiento ocurrió durante un homenaje realizado en la estación Minuto de Dios, lugar donde el pasado 15 de abril el estudiante fue atacado en medio de un intento de robo que terminó quitándole la vida.

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Conmovida y entre lágrimas, la madre del joven habló en entrevista con Blu Radio y lanzó un fuerte mensaje después de conocerse la captura de un hombre de 22 años señalado de haber apuñalado a su hijo.

“Quiero que a esa persona se le caiga todo el peso encima. Yo sé que cadena perpetua en este país no hay, pero sí, todos los concejales, todos, por favor, a ver si aprueban esa ley”, expresó Luzmeri Guzmán.

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El joven trabajaba de día y estudiaba de noche - crédito red social Facebook y Google Maps

La madre pidió que el crimen no quede impune

Durante su intervención, la mujer cuestionó que hechos violentos como el asesinato de su hijo sigan ocurriendo y aseguró que el señalado agresor podría representar un peligro para más personas.

“Una persona de esas mató así, a sangre fría. ¿Cuántos no han matado y cuántos más van a pasar por él? Entonces, justicia, justicia porque esa persona no puede vivir más”, manifestó.

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El homenaje realizado en la estación Minuto de Dios reunió a familiares, amigos y ciudadanos que llegaron con fotografías, velas y mensajes para recordar al estudiante asesinado, exactamente un mes después del crimen que estremeció a Bogotá.

En medio del acto simbólico, varias personas corearon frases como “Justicia para Fredy” y “Ni uno más”, mientras acompañaban a la familia en su exigencia de respuestas judiciales.

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“Le truncaron sus sueños”

El caso también generó reacciones desde la Alcaldía de Bogotá y otras autoridades de la ciudad luego de la captura del presunto responsable.

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que el asesinato del joven “dolió a todos los bogotanos” y pidió que el proceso judicial avance con contundencia para evitar que el detenido recupere la libertad.

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“Le truncaron sus sueños”, expresó el mandatario distrital al referirse al universitario de 19 años.

La captura fue confirmada este jueves 15 de mayo por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, entidades que señalaron que el operativo fue resultado de labores conjuntas de investigación judicial.

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El crimen reabrió el debate sobre inseguridad en TransMilenio

La muerte de Fredy Santiago volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones ciudadanas frente a la inseguridad y los robos violentos dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá.

El ataque ocurrió en la estación Minuto de Dios, donde el joven habría sido víctima de un intento de hurto que terminó en una agresión mortal con arma blanca.

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Desde entonces, familiares y ciudadanos han impulsado homenajes y jornadas de memoria para exigir mayores medidas de seguridad y justicia en el caso.

Hurtos Transmilenio- crédito Alcaldía de Bogotá

La madre del universitario insistió en que espera que las autoridades actúen con firmeza y que la muerte de su hijo no quede simplemente como otra cifra más de violencia en la capital del país.

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