Íngrid Betancourt salió en defensa de Marbelle y le pidió a Gustavo Petro desmontar “las bodegas de odio”

Tras haber culminado los comicios electorales se determinó que Gustavo Petro del Pacto Histórico fue el escogido por los ciudadanos para ser el nuevo mandatario del país por los próximo 4 años. Este nuevo rumbo político generó toda clase de reacciones y los diferentes frentes políticos ya se están preparando para el nuevo mandato. Íngrid Betancourt, excandidata y quien hizo parte de la campaña de Rodolfo Hernández, anunció que sería parte de la oposición.

En una entrevista con la Revista Semana la política, que también alcanzó a ser parte de la coalición Centro Esperanza, aseveró que el partido Verde Oxígeno y ella son “la oposición, creemos que Colombia necesita una oposición sensata, programática, lúcida, defendiendo valores y principios sin ningún tipo de sectarismo, simplemente diciendo lo que estamos viendo”.

Sobre las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo 19 de junio, la excandidata presidencial aseguró que, “fueron sorprendentes porque se daba a Rodolfo Hernández con un margen muy pequeño, pero ganador de la contienda. Igual, lo que sabíamos del país está ahí: una Colombia fracturada, una mitad de los colombianos que miran con preocupación el resultado de las elecciones”.

Íngrid Betancourt recientemente le hizo una petición al presidente electo Gustavo Petro en donde le pidió que desmontara “las bodegas de odio” ya que, para ella, aún hay ataques en las redes sociales en contra de algunas figuras públicas que no están de acuerdo con la elección del candidato del Pacto Histórico como presidente de Colombia, como es el caso de la cantante Marbelle.

“Todos sabemos que existen las bodegas del odio y fueron creadas como estrategia para que Gustavo Petro llegara al poder. #PetroBastaYa si su política de verdad es la del amor ordene desmontar las bodegas del odio. No más ataques a quiénes piensan diferente como Marbelle”, afirmó Betancourt en su cuenta de Twitter.

La polémica con respecto a Marbelle surgió en medio de la campaña electoral cuando se mostró a favor del candidato del Equipo por Colombia Federico Gutiérrez y criticó fuertemente a varios miembros del Pacto Histórico. La cantante incluso comparó a la lideresa social, Francia Márquez con King Kong y aseguró que si Petro era presidente ella se marcharía del país.

Tras las elecciones, muchas personas en las redes sociales le recordaron a la artista su promesa y le pidieron que se fuera del país. Sin embargo, hubo algunas figuras políticas y públicas que trataron de convencerla que se quedara en el país y hasta la invitaron a hablar con ellos como fue el caso del senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar y la actriz Margarita Rosa de Francisco.

Tras recibir los mensajes de estas personas, la cantante Marbelle les respondió en sus redes sociales y les pidió que no le escribieran más. “Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus Matoneadores a escribirme para insultos y para pedirme que me vaya del país … detrás de la hipocresía del mensaje realmente hacen un matoneo silencioso. Entonces no se ofendan cuando respondo”

