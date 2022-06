Marbelle respondió con “comunicado oficial” sobre su salida del país por el triunfo de Petro

Marbelle, cantante colombiana. Foto: Colprensa

La victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales provocó una ola de burlas en contra de la cantante de ‘tecnocarrilera Marbelle, que durante el proceso electoral se mostró como una gran opositora y crítica del candidato del Pacto Histórico, a tal punto que anunció que de llegar a la presidencia se iría del país para evitar sufrir las consecuencias de que “Colombia se vuelva como Venezuela”.

Aquella declaración fue la que más burlas generó en contra a la artista una vez ganó Petro, pues no solo cientos de memes inundaron las redes sociales, también fueron muchos los comentarios de los internautas en Twitter y hasta usuarios de Facebook que se atrevieron a crear un evento en aquella red social denominado ‘Despedida de Marbell’ en el que le definieron una fecha tentativa para irse: 20 de junio a las 4 de la tarde, y contó con más de 74 mil asistentes y 248 mil ‘interesados’.

Pero las cosas no pararon ahí. Una famosa aerolínea colombiana, Viva Air, publicó un trino en el que se podía leer: “¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos internacionales visitar primero? Lima, Miami, Buenos Aires, São Paulo, Punta Cana, Ciudad de México, Orlando, Cusco, Cancún. Todos a súper bajo costo en vivaair.com”, el cual logró casi 7 mil retweets y más de 39 mil ‘me gusta’.

Y no solamente eso, Epa Colombia también se sumó a las burlas al subir a su cuenta de Instagram varias historias en las que se refiere a la supuesta salida de Marbelle luego del triunfo en las elecciones de Gustavo Petro.

“Amiga, te tengo otro chisme. Amiga, imagínate que Marbelle todavía no se ha ido, pero muy pronto se irá porque el Cacas (seudónimo con el que la cantante se refiere a Gustavo Petro) dijo que iba a acabar con el país. Marbelle se va y le vamos a hacer la despedida”, dice Daneidy Barrera en sus historias. Acto seguido, se la ve cantar una de las canciones de Marbelle mientras improvisaba un baile a su estilo.

No obstante, no todo fueron burlas para la reina de la tecnocarrilera. La periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, salió en defensa de la cantante pidiendo que cesen los ataques en su contra. A través de su cuenta de Twitter escribió que no se la deberían estar “montando”.

“Marbelle no se tiene que ir para ninguna parte. Ella tiene tanto derecho, como cualquier petrista, a vivir en su país, con su familia y en su casa. Ya pasó la campaña. Déjenla en paz. Las bodegas, ya párenla. El petrismo Insultó mucho en campaña y generó reacciones, ya no más.”, fue lo que escribió Dávila en su red social.

La respuesta de Marbelle

En medio de toda esta polémica encendida en redes sociales, la cantante decidió responder aclarando que no se va a ir del país. Sin embargo, la ola de comentarios negativos hizo que se volviera a pronunciar al respecto, pero esta vez lo hizo de una forma muy curiosa.

A través de un video, catalogado como “comunicado oficial”, Marbelle quiso mandar un mensaje a todas aquellas personas que se han estado burlando de ella:

“Si a mí me da la pe… hijue… gana me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, dice el niño, protagonista del video de TikTok que posteó la artista en su cuenta de Twitter:

