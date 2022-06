Marbelle le respondió a Margarita Rosa de Francisco y Gustavo Bolívar: “No existe la posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir”

La actriz y el senador realizaron algunas publicaciones para la cantante y ella respondió de inmediato, "Ya van 2 que amanecieron enamorados de mi !". Fotos: @margaritarosadefrancisco / Colprensa / @marbelle.oficial

Tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, de inmediato las redes reaccionaron con miles de mensajes sobre lo acontecido, pues era la primera vez que en el país un candidato de un movimiento alternativo llega a la presidencia de la República, sin embargo, también hubo un nombre que destacó y que fue mencionado por muchos seguidores, el de la cantante colombiana Marbelle. La interprete de canciones reconocidas como ‘Collar de perlas’, ‘Amor sincero’ o ‘Adicta al dolor’, fue una de las figuras públicas que más criticó al Pacto Histórico y a su candidato, Gustavo Petro.

Desde las elecciones interpartidistas, que se desarrollaron el mismo día de los comicios legislativos, la cantante no solo demostró abiertamente su apoyo al candidato Federico Gutiérrez, también arremetió en varias ocasiones en contra del candidato Gustavo Petro. Cuando se conoció la elección de Francia Márquez como fórmula presidencial del exalcalde de Bogotá, ella también fue blanco de críticas por parte de Marbelle, quien la llamó king Kong. En segunda vuelta la ‘Reina de la Tecnocarrilera’ como también la conocen, apoyó al ingeniero Rodolfo Hernández y en algunas ocasiones afirmó que ante una posible victoria del exalcalde de Bogotá, ella se marcharía del país.

El 19 de junio los colombianos asistieron masivamente a las urnas y escogieron al candidato del Pacto Histórico como nuevo mandatario del país, un triunfo que se celebró masivamente en las calles y en las redes sociales. Para muchos las palabras de Marbelle no pasaron desapercibidas, por lo que comenzaron a preguntarle que cuándo se iba a ir del país y los memes no se hicieron esperar convirtiéndola en tendencia en Twitter. Incluso una aerolínea se aprovechó de esta situación para cuestionar sobre el destino que escogería la cantante.

Mario Muñoz de Dr. Krápula respondió la pregunta de la activista Lorena Beltrán en Twitter, “¿Se vienen 4 años de doctor Krapula en eventos públicos?”, a lo que él respondió: “Y también de Marbelle y de Juanes y de Adriana Lucía, de artistas emergentes y de las regiones y de Lucas Arnau, todos caben!”. Sin embargo la cantante se manifestó a la mención en la red social y aseveró, “Pfff no amor, a mí no me meta en la colada de guerrilleros”.

Margarita Rosa de Francisco, quien apoyó a Gustavo Petro y a Francia Márquez en las elecciones, también le envió un mensaje a la ‘Reina de la Tecnocarrilera’ a través de sus redes sociales. “Pues para que vean que yo sí quiero mandarle a Marbelle un fuerte abrazo y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente”. La cantante le respondió, “gracias Margarita ! La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo! Ojalá les vaya bien a ustedes y con respecto a mi voz ? Naaaaahhh nada interesante!”.

La actriz y presentadora de televisión se refirió nuevamente a la cantante en sus redes sociales y afirmó., “sé que Marbelle no aceptaría, pero yo de Gustavo Petro la invitaría a cantar el himno nacional el día de la posesión, con su voz desnuda y ronqueta, que sería lo único capaz de embellecerlo”.

Ante las múltiples críticas, insultos y burlas, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien también ha sido duramente criticado por Marbelle, le envió un mensaje para que se quede en Colombia y no se vaya del país. “La sra. Marbelle me ha agredido varías veces y tal vez lo vuelva a hacer al leer esto: No se sienta presionada a cumplir su palabra de irse del país. Le pido que se quede y nos dé la oportunidad de mostrarle que con Petro y Francia vamos a vivir sabroso! #NuestraPrioridadEs unir!”. Sobre esta petición la cantante respondió, “Muchas gracias TRAMPOSO ! No confío en ninguno de ustedes y temo por mi vida ! Vivan sabroso ustedes!”.

Pese a esto la cantante respondió con negativas e incluso afirmó que lo único que consiguen con esto es que las personas le escriban insultos y peticiones para que se vaya de Colombia. “Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus Matoneadores a escribirme para indultos y para pedirme que me vaya del país… detrás de la hipocresía del mensaje realmente hacen un matoneo silencioso Entonces no se ofendan cuando respondo”.

