Hasta una aerolínea se burló del anuncio de Marbelle de irse de Colombia si a Gustavo Petro lo elegían presidente

Una de las anécdotas sobre las pasadas elecciones presidenciales de 2022 es la del anuncio de la cantante Marbelle de irse del país si Gustavo Francisco Petro ganaba las elecciones. Como el candidato del Pacto Histórico fue elegido por más de 11 millones de votos, a la artista le han llovido todo tipo de burlas desde memes y hasta una aerolínea que opera en el país.

La compañía aprovechó para promocionar sus viajes de bajo costo a destinos internacionales a través de una publicación en su cuenta de Twitter donde mencionaron a la llamada reina de la tecnocarrilera.

“¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos Internacionales visitar primero? Lima, Miami, Buenos Aires, São Paulo, Punta Cana, Ciudad de México, Orlando, Cusco, Cancún. Todos a súper bajo costo”, trinaron.

La cantante, cuyo nombre real es Maureen Belky Ramírez Cardona, suele generar controversia en las redes sociales por no tener filtro al expresar sus opiniones políticas y durante la campaña electoral fue una de las figuras públicas que más se opuso a la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez. Precisamente la vicepresidenta electa fue víctima de los insultos y ataques racistas .

Ante su rotunda oposición a un gobierno de izquierda, Marbelle aseguró que abandonaría el país si Petro llegaba a quedar como presidente. Esta información la dio a conocer la periodista de farándula Graciela Torres, más conocida como ‘La Negra Candela’ a través de sus redes sociales.

“Estaría muy dispuesta a irse del país si Petro es presidente”, señaló la periodista, y agregó que los fanáticos y seguidores de la cantante estarían muy tristes con la noticia. Torres explicó que muchas personas tenían dudas sobre los comentarios de la cantante y que se pensaba que eran pensamientos que la cantante había expresado en momentos de tensión ante la coyuntura política, pero según la periodista: “Si las cosas no salen como ella quiere, empacaría su maleta y se iría a vivir a otro país”.

El señalado anuncio se lo ‘echaron en cara’ a la artista una vez se declaró a Gustavo Petro como presidente de Colombia, y en redes sociales proliferaron los memes en los que se burlaban de ella.

Mientras que el experiodista deportivo Iván Mejía, a través de Twitter, también le recordó a la artista sobre su promesa: “Por favor, ¿alguien sabe el vuelo de Marbelle a qué hora es?”.

La indirecta del comunicador viene cocinándose desde la primera vuelta, cuando a través de su cuenta oficial de Twitter se expresó de forma peyorativa en contra del recién elegido primer mandatario y su fórmula vicepresidencial, a quien comparó en algún momento con King Kong.

Ante este señalamiento racista, la lideresa social le respondió: “El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no únicamente nos daña a nosotros, sino que daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”.

Pero la artista le respondió agresivamente. “Le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! Usted no me da confianza, ni me representa en ningún sentido… A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente!”.

Las publicaciones de Marbelle llegaron hasta instancias legales, puesto que en los despachos de la Fiscalía General de la Nación reposan dos demandas contra la artista.

El senador Roy Barreras fue el primero denunciarla por su comentario racista, señalando que entre los delitos que podría enfrentar la mujer están hostigamiento, injuria y calumnia agravada. #FranciaNoEstáSola fue el hashtag con el que Barreras dio a conocer su denuncia; sin embargo, recibió la respuesta de la cantante, quien señaló que para estas instancias legales ella tampoco estaba sola.





