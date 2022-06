Gustavo Bolívar a Marbelle: “Te invito a tomar un café y cuadramos lo concerniente a tu seguridad”

El congresista del Pacto Histórico invitó a la cantante a tomarse un café y ella le pidió que por favor no la nombrara más. Fotos: @mabelle.oficial / Colprensa

En las elecciones presidenciales del 19 de junio, Gustavo Petro, líder de Pacto Histórico, se convirtió en el nuevo mandatario del país. Tras conocerse estos resultados muchas personas se manifestaron por redes y no perdonaron a la cantante Marbelle, quien en varias ocasiones arremetió en contra del exalcalde de Bogotá y de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

La cantante que es recordada por interpretar canciones como ‘Collar de perlas’, ‘Amor sincero’, ‘Adicta al dolor’, entre otros, aseguró antes de los comicios electorales que si se llegaba a presentar una hipotética victoria de Gustavo Petro y del Pacto Histórico en las elecciones, ella se iría del país. Es por esto que muchos usuarios criticaron y pidieron a Marbelle que cumpliera su palabra y dejara el país.

Es por esta razón que el senador Gustavo Bolívar le realizó una invitación a la cantante a través de las redes sociales. “la sra. Marbelle me ha agredido varías veces y tal vez lo vuelva a hacer al leer esto: No se sienta presionada a cumplir su palabra de irse del país. Le pido que se quede y nos dé la oportunidad de mostrarle que con Petro y Francia vamos a vivir sabroso! #NuestraPrioridadEs unir!”

Ante esta invitación por parte del congresista del Pacto Histórico, Marbelle no dudó en responderle y señaló que, “muchas gracias TRAMPOSO! No confío en ninguno de ustedes y temo por mi vida ! Vivan sabroso ustedes!”.

Sin embargo esto no terminó ahí, ya que nuevamente Gustavo Bolívar se refirió a la cantante, que también es conocida como la ‘Reina de la Tecnocarrilera”, y en esta ocasión la invitó a tomar un café para poder discutir los temas de seguridad que señaló en el trino. “No es el deber ser. Aquí tenemos que vivir sabroso todas y todos. Marbelle te invito a tomar un café y cuadramos lo concerniente a tu seguridad. Voy a tu casa o te invito a la mía”.

Marbelle le respondió nuevamente al congresista de manera tajante y le pidió al congresista que no la volviera a nombrar, ya que no es de su interés ser parte del Pacto Histórico. “Señor Gustavo Bolívar le pido el inmenso favor me retire de su sucia boca! No me interesa hablar con ustedes , ni verlos, dejen la rogadera! Mi seguridad no está en manos de una persona que manda a matar policías … No soy parte del pacto de hampones ni lo seré!”.

“No existe posibilidad de que me quede en Colombia”

Margarita Rosa de Francisco fue una de las figuras públicas que mas apoyó la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez en las elecciones. La cantante también envió un mensaje a Marbelle y en sus redes sociales publicó: “Pues para que vean que yo sí quiero mandarle a Marbelle un fuerte abrazo y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente”.

Ante esto Marbelle respondió, “Gracias Margarita! La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo! Ojalá les vaya bien a ustedes y con respecto a mi voz ?Naaaaahhh nada interesante!”.

