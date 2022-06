Que Marbelle cante el himno nacional durante la posesión presidencial, la polémica sugerencia de Margarita Rosa de Francisco a Gustavo Petro

Margarita Rosa de Francisco se refirió a Rodolfo Hernández. Foto: margaritarosadefrancisco

Después de que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se impusiera en las elecciones con más de once millones de votos y se convirtiera en el primer presidente de un movimiento alternativo. Ante esta decisión una de las figuras públicas que apoyo al exalcalde de Bogotá fue Margarita Rosa de Francisco.

En la mañana de este martes, la actriz colombiana se refirió los mensajes que se ha cruzado con la cantante Marbelle, y la invitó a cantar el himno nacional junto a Petro el día de su posesión.

“Sé que @Marbelle30 no aceptaría, pero yo de @petrogustavo la invitaría a cantar el himno nacional el día de la posesión, con su voz desnuda y ronqueta, que sería lo único capaz de embellecerlo”, indicó Rosa de Francisco.

Margarita Rosa invita a Marbelle a cantar el himno nacional. Foto: Twitter @Margaritarosadf

Además, ante su respuesta de: “Pues para que vean que yo sí quiero mandarle a @Marbelle30 un fuerte abrazo y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente”.

Marbelle respondió a Margarita Rosa. Foto: Twitter @Marbelle30

A lo que la intérprete respondió en su cuenta de Twitter, “Gracias Margarita ! La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo ! Ojalá les vaya bien a ustedes y con respecto a mi voz ? Naaaaahhh nada interesante!”.

La actriz, que es recordada por su participación en producciones como ‘Los pecados de Inés Hinojosa’, ‘Café con aroma de mujer’, ‘La Caponera’, ‘Garzón vive’, entre otras, fue una de las figuras públicas que más estuvo activa en las elecciones y no pudo ocultar su emoción tras conocer el resultado de los comicios. “¿¿¿¿Seguro no estamos celebrando antes de tiempo?????? Seguro???? Ayyy!!!”.

“Felicitaciones a nuestros presidente y vicepresidenta Gustavo Petro y Francia Márquez, y también a todos sus colaboradores. Felicito al país y a toda la gente que tanto ha luchado por vivir este momento. ¡Lo logramos!”, expresó en su cuenta de Twitter.

Pese a la victoria, también reflexionó sobre la situación que se presentó en medio de las elecciones en donde algunos se alejaron de otros debido a sus inclinaciones políticas. Por eso señaló que, “ganar no siempre deja buen sabor. Perder amigos por cuenta de una contienda política es horriblemente triste. Me sentiré ganadora cuando nos hayamos reconciliado. Cuando por fin nos sanemos”.

En otra publicación, Margarita Rosa de Francisco señaló que, “a mí no me gusta eso de restregarle a los perdedores una victoria. Mucho menos hablar en términos de “ganar y perder”. Prefiero pensar que se le abrió un camino a quienes no tenían un modo de salir del olvido estatal y que eso no significa cerrárselo a otros”.

Sobre este último trino, una usuaria le respondió que, “lo puede decir usted porque no ha padecido las necesidades de la Colombia profunda. Los pueblos marginados tienen derecho a gritar que ganaron”, a lo que la actriz respondió, “Una cosa es celebrar y otra restregar, pero bueno. Los que nos contentamos haciendo sólo lo primero, bienvenidos”.

Cabe resaltar que, con el triunfo en las urnas Gustavo Petro hizo historia en el país al convertirse en el primer candidato de un movimiento alternativo en llegar a la presidencia. Tras conocer su triunfo, el líder del Pacto Histórico publicó en sus redes sociales: “Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazones de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas”

