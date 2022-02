Video: a ritmo de guitarra, el hombre caimán dio a conocer su nuevo negocio

Álvaro Lemmon, comediante colombiano, busca alternativas de ingresos, tras su salida de Caracol Televisión en 2019. Foto: Instagram @alvarolemmonoficial

Desde hace varias semanas se ha hablado del humorista Álvaro Lemmon por cuenta de un video donde supuestamente se le veía vendiendo mochilas en las calles de Santa Marta, indicando en primera instancia que se encontraba pasando por una fuerte crisis económica.

Luego de toda la polémica generada por esta grabación, el nacido en el municipio de Plato (Magdalena) continuó con sus habituales publicaciones en redes sociales, pero recientemente, subió un video en Instagram donde dio a conocer su nuevo negocio.

Con guitarra en mano, el cuentachistes famoso por su participación en ‘Sábados felices’ dio a conocer, en exclusiva, el lanzamiento de ‘El arte de ser humor’, libro que narra la vida del artista desde sus inicios, pasando por la infancia y el momento en que descubrió que su vocación era hacer reír a la gente.

En la grabación, el hombre caimán detalla la forma de adquirir el libro, que tiene un costo de 50 mil pesos. Además de comprarlo en tiendas como MercadoLibre y Amazon, también estará disponible para consulta en la Biblioteca Nacional, ubicada en el centro de Bogotá.

A través de Instagram, el humorista dio a conocer su nuevo negocio VIDEO: Instagram (alvarolemmonoficial)

Cabe recordar que ‘El arte de ser humor. Retrato del camino de transformación de un artista’ no es de la autoría propia de Lemmon, sino que fue hecho por Katty Camacho García; además, fue publicado por la editorial independiente Bios escritores EU y solamente está disponible en español.

El video promocional fue publicado dos veces en el perfil de Lemmon, y como era de esperarse, recibió varios comentarios de apoyo; incluso, varios usuarios dijeron que compraría varios ejemplares de este libro.

El dinero que ha ganado con su esposa luego de aquel video donde apareció vendiendo mochilas

En diálogo con Caracol Radio, María Alexandra Martínez, compañera de vida de Álvaro Lemmon, aclaró que de ahora en adelante publicará videos en sus propias redes sociales para así monetizarlos y tener otra fuente de ingresos. Además, con las reproducciones del video publicado se ganaron más de 2.700 dólares (casi 11 millones de pesos colombianos) que fueron en su totalidad para el humorista, tal y como se estableció en el contrato.

Por otra parte, la familia del artista rechazó tajantemente el video que se volvió viral y sobre el cual el humorista tuvo que reconocer que se trató de una parodia; incluso, algunos de sus allegados emitieron un comunicado expresando su total inconformismo con el actuar del comediante y el hecho de generar lástima, como indicaron en su mensaje.

“Ningún trabajo es indigno, lo que es indigno es querer generar lástima por no saber administrar sus finanzas, y además de eso querer ganar fama dejando mal a su familia”, expresaron los familiares de Álvaro Lemmon en la comunicación que, como no podía ser de otra manera, fue vista por el famoso, quien no dudó en publicar una fuerte contestación a través de su cuenta de Instagram.

En respuesta, el comediante redactó un aviso que terminó siendo un fuerte dardo contra sus allegados. “La reflexión después de todo esto... me aman más ustedes que mi propia familia, eso me entristece el alma y el corazón”, señaló.

Acto seguido, mostró el aprecio que tiene hacia sus fanáticos indicando que, “a mis admiradores los amo profundamente”. Estos no dudaron en comentar el post, que se acerca a las 300 réplicas.

El humorista se pronunció luego del comunicado emitido por su familia y donde rechazan el video difundido en redes sociales. FOTO: Captura de pantalla de Instagram (alvarolemmonoficial)

Finalmente, ni él ni si familia han vuelto a mencionar aquel tema; mientras tanto, Lemmon continúa promocionando sus nuevos emprendimientos y haciendo publicidad a distintas marcas a través de las historias de Instagram.

