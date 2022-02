El principal comentarista de la empresa más importante de lucha libre en Estados Unidos era un colombiano, lo despidieron

Carlos Cabrera, comentarista colombiano en la WWE. Foto: WWE

Carlos Cabrera es un periodista bogotano que desde hace 29 años se convirtió en una de las voces oficiales de la WWE en Español. Firmó con la empresa norteamericana en 1994 y desde ese entonces tuvo la oportunidad de ser parte de la historia de la lucha libre y estuvo presente en varios de los momentos claves de la compañía. De acuerdo con la información entregada por Hugo Savinovich, amigo cercano y excompañero, el colombiano habría sido despedido y aún se desconocen las razones que llevaron a esta decisión.

La WWE es una de las empresas más reconocidas de la lucha libre a nivel mundial. Desde 1950 se ha encargado de liderar el entretenimiento deportivo a lo largo de Estados Unidos y parte del mundo. Sin embargo en los años de los 80 fue reconocida por tener a luchadores como Hulk Hogan, Andre ‘El Gigante’, Ric Flair, Jake ‘The Snake’ Roberts, Rowdy Roddy Pipper, entre otros. Incluso teniendo la participación de leyendas como Muhammad Ali o Mr. T.

En los años de los 90′ logró tener un gran auge debido a las nuevas superestrellas que se formaron y rápidamente se convirtieron en líderes de la compañía como es el caso de Stone Cold Steve Austin, Triple H, The Undertaker, Kane, Shawn Michaels y ‘The Rock’, este último ahora es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. En este momento también contaron con la participación de leyendas del boxeo como fue el caso de Mike Tyson. Durante esta época, la WWE apostó por el contenido en español y fue entonces cuando en el año de 1994, contrataron al colombiano Carlos Cabrera.

El comentarista colombiano estuvo presente en 28 ediciones de Wrestlemania, el evento más importante de la WWE y que ha llegado contar con la presencia de más de 100 mil aficionados. Siendo el único relator (sin importar el idioma) que, de manera ininterrumpida, estuvo presente en tantos eventos de la compañía.

Sería justamente junto a Hugo Savinovich, que lograron formar una de las duplas de comentaristas más reconocidos de la WWE por más de 16 años. El ecuatoriano dio en exclusiva la noticia y aseguró que ya consultó con varias fuentes directas que le confirmaron lo sucedido. Esto generó toda clase de comentarios en las redes sociales, llegando a ser replicado por luchadores como Alberto del Río, quien fuera campeón mundial de la empresa.

“Diferentes fuentes en WWE se comunicaron conmigo (...) chequeamos la noticia y una vez me aseguré de la noticia les confieso que lloré porque amo y respeto a Carlitos. Es algo bien serio y verificamos la noticia con fuentes de entero crédito dentro de la WWE me colaboraron con esto (...) ¿qué pasó entre Carlitos y WWE?, tengo diferentes versiones de gente dentro. Pero me mantengo en esto, 29 años de un digno trabajo. Esta noticia la confirmamos”, aseguró Savinovich.

Esta noticia tomó por sorpresa a muchos, entre esos a Alberto ‘El Patrón’ o más conocido como Alberto del Río, dos veces campeón de la WWE y dos veces Campeón Mundial de Peso Pesado, se refirió a la salida del colombiano de la compañía y le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

“No puedo creerlo. Carlos Cabrera fuera de la WWE. Inesperado por demás. Se de la calidad de ser humano de Carlos Cabrera y del calibre de su trabajo. Carlitos, trabajo no te va a faltar hermano. Gracias por tus 29 años se servicio a la comunidad latina. Estamos contigo”, afirmó el luchador mexicano.

Por ahora, la WWE ni Carlos Cabrera se han pronunciado a esta noticia que ha sido replicada por varios periodistas y medios de comunicación en todo el mundo.

