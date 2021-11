La peculiar condición que el Rey Mysterio aceptó para firmar con la WWE

Rey Mysterio ha marcado una era en la WWE. (Foto: Instagram@619iamlucha)

Rey Mysterio es uno de los luchadores mexicanos más populares de última época. Sus actuaciones en la WWE han marcado a toda una generación. Pero ese gran impacto tuvo a un responsable oculto: Vince McMahon, propietario de la compañía, quien le pidió algo muy especial al gladiador azteca cuando firmó por su promoción.

En 1999, en el evento SuperBrawl IX de la extinta WCW, Mysterio había perdido su máscara y su rostro fue revelado. Después de salir de dicha empresa y de probar suerte en circuitos independientes, el luchador recibió un llamado de la WWE en 2002 para formar parte de sus filas. El Amo del 619 aceptó gustoso la propuesta, pero había un gran problema: Vince McMahon quería que luchara con máscara, pese a haberla perdido tres años atrás.

Así lo reveló el enmascarado en entrevista para Bleacher Report. “No recuerdo quién se acercó a mí en ese momento, pero me dijeron: ‘La compañía quiere saber qué tipo de atuendo vas a usar para la próxima semana’. Yo dije: ‘Lo que he estado usando’”, recordó el mexicano, que en esos momentos estaba usando un atuendo alejado de los típicos trajes que hoy lo identifican.

En 2011, Rey Mysterio ganó el título de la WWE. (Foto: Twitter@WWE__History)

Mysterio estaba decidido a mostrar su rostro, ya conocido por el público. Pero Vince McMahon no estaba de acuerdo. El propietario de la compañía quería contar con la versión enmascarada del gladiador “Me decían: ‘¿Dónde está la máscara?’. Dije: ‘No he estado luchando con la máscara’. (Me respondieron) ‘No, no, no. Vince quiere verte con la máscara’”, recordó el mexicoamericano.

Esa decisión fue un giro de 180 grados en su carrera, pues además de fichar por la empresa más poderosa del mundo, la afición lo empezó a identificar. “Comencé a usar los pantalones holgados, que eran muy similares a los que usaba antes de WWE cuando me desenmascaré, y le agregué la máscara. Se convirtió en un momento histórico porque ahí es donde Rey Mysterio realmente comenzó y se puso en el mapa en WWE”, recordó.

En su llegada a WWE, Mysterio tuvo que afrontar nuevos desafíos en su carrera profesional. Si en la WCW se consagró como figura en la división de peso crucero, en la compañía de los McMahon sus primeros pasos hacia el estrellato los llevó a cabo en la división de parejas. Al igual que tiempo atrás, el mexicano revolucionó la categoría gracias a su calidad y a la diversidad de combates que ofreció.

Rey Mysterio, de 46 años, encamina a su hijo Dominik, de 24, en la industria del entretenimiento deportivo. (Foto: WWE)

Junto a Edge, formó una de las duplas más recordadas por el Universo WWE. Luego, se alió con Batista para conquistar los cinturones por equipo. La trágica muerte de su amigo Eddie Guerrero significó también un punto de ruptura en su carrera. En 2006 ganó la Batalla Real en el Royal Rumble y obtuvo el derecho a pelear por un campeonato mundial en el evento estelar de Wrestlemania XXII.

En aquel pago por ver, el mexicano derrotó a Randy Orton y a Kurt Angle para consagrarse como campeón del mundo por primera vez en su carrera. En ese momento se trataba del único mexicano en haber portado dicho galardón. Seis años más tarde, Alberto del Río se uniría a ese distinguido club. Mysterio ofrendó ese campeonato a la memoria de Eddie Guerrero.

Durante los años posteriores el mexicano mantuvo algunas rivalidades importantes y fue campeón del mundo de nuevo en 2010. Un año más tarde, ostentó el campeonato de la WWE por una noche antes de perderlo con John Cena. En 2014 puso fin a su primera etapa en la compañía del clan McMahon. Tras un paso por diversas promociones de lucha libre, Mysterio volvió a la WWE de forma permanente en 2018.

