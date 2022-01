La pista con que Alberto del Rio insinuó su regreso a la WWE

Alberto del Rio fue campeón máximo de la WWE cuando estuvo en la empresa. (Foto: Twitter/@PrideOfMexico)

El luchador mexicano Alberto del Río terminó el proceso legal que enfrentó durante 2021 y fue declarado inocente por la justicia estadounidense. Desde que se hizo pública la absolución de su caso, El Patrón se mostró agradecido en sus redes sociales, entusiasta de volver a los cuadriláteros lo más pronto posible. Ante ello, prometió firmar por una de las empresas de lucha más importantes en este 2022. En relación a ello, dio un guiño de su posible regreso a la WWE.

A finales del año pasado, el atleta convocó a una rueda de prensa en la que aseguró que volvería a la lucha libre de Estados Unidos. Si bien no mencionó a cuál, este ha publicado fotos en su cuenta de Twitter que pueden descifrar cuál será su futuro. En esta ocasión, publicó una foto recordando cuando era campeón de la WWE en el 2011, hablando con Triple H.

Por si fuera poco, la imagen iba acompañada de un emoji de un reloj de arena, en alusión a que es cuestión de tiempo para que algo suceda. Con sus palabras de fin de año y con un evento como Royal Rumble en puerta, es plausible creer que Alberto del Río puede regresar a la compañía de lucha libre más famosa del mundo.

Por si fuera poco, el cuatro de enero también publicó una foto en la que recordaba su camino por la WWE. No fue cualquier foto, era una donde él ganó la batalla real (donde ingresan 30 luchadores y el último de pie en el ring se lleva la victoria. “Que no se les olvidé que gané el Royal Rumble en una ocasión”, dijo El Patrón.

Debido a la estipulación de esa lucha, cada 90 segundos aparece un nuevo luchador en escena. La compañía ha utilizado este evento para generar expectativa en sus fanáticos, pues en cualquier momento puede aparecer un nuevo rostro para la empresa o, en su defecto, se puede ser testigo del regreso de algún viejo conocido. Dicho evento tendrá lugar el próximo sábado 29 de enero.

Fue en el 2011 cuando Del Rio consiguió ganar la batalla real. Con esa victoria se catapultó al evento más importante del año, Wrestlemania, con una oportunidad titular. Su victoria es de las más especiales, ya que la lucha de ese año constó de 40 participantes en lugar de los 30 habituales. Desafortunadamente para él, no pudo coronarse en el magno evento y cayó ante Edge.

Cabe destacar que Alberto del Río ha sido campeón de la WWE en dos ocasiones. Ambas tuvieron lugar en el año 2011. La primera vez fue en el evento Summer Slam, cuando hizo válido su maletín de Money in the Bank. Posteriormente, perdió el título ante John Cena, pero logró recuperarlo en Hell in a Cell.

De igual manera, el atleta ha manifestado su deseo por regresar a la WWE, al menos en una ocasión, para ser inducido al Salón de la Fama. Alberto comentó lo siguiente: “Quiero estar en la plataforma de los inmortales y ver ahí a mi familia en primera fila, a Ricardo Rodríguez presentándome al Salón de la Fama. Espero que la justicia divina me dé lo que merezco”.

Sin embargo, otra empresa a la que también se le ha vinculado es All Elite Wrestling (AEW), compañía que surgió en 2019 y que rápidamente se ha consagrado como la segunda más reconocida en la industria estadounidense. Su lazo más estrecho a esta compañía es el comentarista Ricardo Rodríguez, quien fue su amigo en la WWE y que actualmente comenta los eventos de AEW para el público en español.

