Tatiana Calderón correrá en la IndyCar en la temporada 2022: “Es un sueño hecho realidad”

Tatiana Calderón, nuevo refuerzo de la IndyCar Series para el 2022. Foto: cortesía ROKiT

La piloto colombiana, Tatiana Calderón, anunció en la mañana de este lunes que disputará la temporada 2022 de la IndyCar Series, el campeonato de monoplazas por excelencia de Estados Unidos. La bogotana de 28 años estará al mando del ROKIT Chevrolet número 11 del equipo AJ Foyt Racing en 12 de las 17 carreras del calendario.

Luego de las dificultades sufridas durante su participación en la Super Fórmula Japonesa, en la que se perdió la mayoría de carreras, Calderón cambiará de continente para buscar mayor continuidad y protagonismo. En julio del año pasado hizo tests por primera vez uno de los coches de la escuadra, en el circuito de Mid-Ohio, y su objetivo de integrar la plantilla estaba claro.

“Estoy emocionada y muy agradecida con Jonathan Kendrick, ROKiT y AJ Foyt Racing por la oportunidad de correr en la IndyCar. Comencé mi carrera en monoplazas en Estados Unidos hace 11 años y desde entonces la Indycar ha sido una referencia para mí”, dijo Tatiana en un comunicado divulgado por su equipo, que, recordemos fue fundado en 1985 por el histórico piloto estadounidense, Anthony Joseph Foyt Jr.

Captura de pantalla

La atleta colombiana tendrá su estreno el próximo 27 de febrero en el circuito de St.Petersburg, y estará presente de manera parcial en las diversas competiciones. Recordemos que no correrá los circuitos ovales, sino los ruteros y urbanos. Sus compañeros en AJ Foyt Racing serán el estadounidense Kyle Kirkwood, campeón de las Indy Lights —categoría previa al IndyCar—, y el canadiense Dalton Kellet.

El deseo de la corredora ‘Cafetera’ es poder consolidarse en esta categoría, en la cual Juan Pablo Montoya estará corriendo este año en el Gran Premio de Indianápolis y, por séptima ocasión, en las legendarias 500 Millas de Indianápolis, que llegan este año a su edición 106. El expiloto de la Fórmula 1 vestirá los colores de la escuadra Arrow McLaren SP.

Le puede interesar: Juan Pablo Montoya buscará en 2022 su tercer triunfo en las 500 millas de Indianápolis

“Me gustaría quedarme varios años aquí. Hacer un solo año, con todo lo que tengo que aprender, desde el comportamiento del coche y de los neumáticos... Estados Unidos me ha abierto esta gran puerta, ha tratado muy bien a todas las mujeres que han pasado por Europa, y obviamente espero que sea de varios años lo que me espera en el automovilismo estadounidense. [...] Estar en IndyCar es un sueño hecho realidad” apuntó Tatiana durante la conferencia de prensa.

Imágenes de Tatiana Calderón con su nuevo uniforme y el monoplaza que pilotará en la IndyCar 2022. Instagram @tatacalde7

“Uno de nuestros principios fundamentales en la comercialización general de la marca ROKIT en todo el mundo es nuestro apoyo y promoción de las mujeres en el automovilismo deportivo y, como parte de ese principio, hemos apoyado a Tatiana desde hace mucho tiempo”, manifestó el director ejecutivo, Jonathan Kendrick. “Reconocimos su talento y carisma desde el principio, y lo hemos visto crecer y desarrollarse”, agregó durante el anuncio.

El primer contacto real que tendrá Tatiana con el coche será el próximo miércoles en los test de pretemporada que se llevarán a cabo en el circuito de Sebring (Florida).

Calendario de la IndyCar Series 2022:

- 27 de febrero - St Petersburg (urbano)

- 20 de marzo - Texas Motor Speedway (oval)

- 10 de abril - Long Beach (urbano)

- 1 de mayo - Barber (circuito permanente)

- 14 de mayo - Indianápolis (permanente)

- 29 de mayo - 500 Millas de Indianápolis (oval)

- 5 de junio - Detroit (urbano)

- 12 de junio - Road América (circuito permanente)

- 3 de julio - Mid Ohio (permanente)

- 17 de julio - Toronto (urbano)

- 23 de julio - Iowa 1 (oval)

- 24 de julio - Iowa 2 (oval)

- 30 de julio - Indianápolis (circuito permanente)

- 7 de agosto - Nashville (urbano)

- 20 de agosto - Gateway (oval)

- 4 de septiembre - Portland (circuito permanente)

- 11 de septiembre - Laguna Seca (circuito permanente)

*Con información de Efe

SEGUIR LEYENDO: