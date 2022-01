Luis Díaz se acerca al Liverpool tras la negativa de Mohamed Salah por renovar contrato. REUTERS/Pedro Nunes

Sin duda alguna el año 2021 a nivel deportivo fue el mejor que ha tenido el atacante colombiano, Luis Díaz, a lo largo de su carrera. El extremo brilló con la Selección Colombia y con Porto, club con el que no ha dejado de tener reconocimientos a nivel internacional. De hecho, recientemente se convirtió en el futbolista colombiano más caro del mundo y su nombre aparece en la carpeta de varios de los equipos grandes de Europa.

Uno de ellos es el Liverpool, club de la Premier League de Inglaterra. El conjunto dirigido por el alemán Jürgen Klopp ha sido el que más interés ha mostrado durante este periodo de pases y todo parecía indicar que en este mercado de invierno buscarían concretar su llegada. Sin embargo, hace un par de días se conoció que, tras varios intentos, y ante la negativa del Porto de dejar salir al colombiano, la dirigencia de los ‘Reds’ se habría cansado de insistir por el jugador y buscarían otros futbolistas con condiciones similares a las de Díaz.

Las grandes actuaciones de Luis Díaz se volvieron una constante en Portugal. Ser el máximo artillero del fútbol luso, llevarse los premios al mejor jugador en el mes e incluso las de completar las anotaciones más destacadas, hacen del extremo colombiano un baluarte que muchos equipos de talla internacional quisieran tener en sus filas.

No obstante, según informó la prensa internacional, desde Liverpool no habrían descartado del todo la posible llegada de Díaz debido a que no se ha podido concretar la renovación del contrato del egipcio Mohamed Salah. Las altas pretensiones económicas del jugador africano habrían complicado el nuevo acuerdo entre jugador y directivas del club de Anfield.

Y es que, según el Diario Mirror, Mohamed Salah ha exigido un nuevo contrato por un valor de 400 mil euros a la semana, a lo que el Liverpool le ha dicho que no. Así mismo, se habló de que una posible contrapropuesta por parte del equipo rojo será rechazada por el egipcio, ya que las cifras o el nuevo monto que pide el jugador es algo que las directivas siempre van a rechazar.

De hecho, recientemente Mo’ Salah reiteró su intención de quedarse en Liverpool y aseguró que no está pidiendo una locura para renovar su contrato, que vence en 2023. El egipcio, que se encuentra disputando la Copa África, termina contrato en año y medio y aún no ha renovado con el club inglés.

“Quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Depende de ellos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura”, dijo en una reciente entrevista con la revista GQ.

“He estado aquí cinco años ya. Conozco el club muy bien. Me encanta la afición, ellos me quieren. Pero ahora está en las manos de la directiva”, añadió el futbolista.

Pues bien, según comentó la prensa inglesa, el agente de Mohamed Salah basa el valor de su pedido en que Cristiano Ronaldo gana 500 mil euros semanales en Manchester United y Kevin De Bruyne 400 mil en el City. Los ejemplos y los nombres le permiten a Mohamed Salah y su entorno proponer este negocio.

Mientras se concreta la posible renovación, el nombre de Luis Díaz vuelve a aparecer en el radar ya que, si no se llega a un acuerdo con Salah, todo indica que el club iría sí o sí por el extremo cafetero.

Porto habría rechazado una oferta del Tottenham por 60 millones de euros

La semana anterior desde Inglaterra sorprendieron con una información que aseguraba que el equipo portugués había rechazado una oferta de 60 millones de euros por Díaz proveniente del Tottenham Hotspur, donde también juega el colombiano Dávinson Sánchez. Sin embargo, ese monto no fue suficiente para Porto, que descartó el negocio.

Aunque sobre el papel es una suma de dinero considerable, está claro que en territorio luso solo dejarían salir a ‘Lucho’ si algún equipo decide pagar la cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Esto, en caso de darse en el futuro, se convertiría en un valor histórico para el fútbol colombiano, pues, hasta el momento, James Rodríguez es el jugador ‘Cafetero’ con la transferencia más costosa: en 2014 llegó al Real Madrid por 75 mill. € netos, tras ser el goleador y gran figura en el Mundial de Brasil.

Aunque algunos medios ingleses manifiestan que Liverpool se bajó de la puja por Díaz, decidiendo buscar otros nombres como el neerlandés Arnaut Danjuma y el brasileño Raphinha, otras versiones indican que incluso los dirigidos por el técnico alemán, Jurgen Klopp, subieron aún más la oferta. Los últimos reportes, según The Sun, hablan de 60 millones de libras esterlinas (equivalentes a 71,8 millones de euros).

