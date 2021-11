Ningún accionista entregó participación de Nutresa a los Gilinski en el primer día de ventas

Foto de archivo. Imagen del logo del Grupo Nutresa en la sede de la empresa en la ciudad de Medellín, Colombia, 26 de junio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Este lunes 29 de noviembre entró en acción la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por medio de la cual el Grupo Gilinski pretende hacerse a por lo menos el 50,1 % de las acciones de la multilatina antioqueña Nutresa. No obstante, las noticias del primer día no fueron buenas para el conglomerado bancario.

Según reportó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), hasta el momento ningún accionista de la compañía de alimentos ha aceptado la oferta de compra del Grupo Nugil, por lo que la mesa de socios de la empresa se mantiene intacta, al menos por el momento.

No obstante, todavía quedan luces en el camino. De acuerdo con la misma entidad, “la operación tiene una vigencia de 14 días hábiles, es decir, hasta el 17 de diciembre, pero en caso de una baja aceptación de parte de los accionistas, podría prorrogarse por otros 16 días hábiles, es decir, hasta el 11 de enero de 2022″.

En ese sentido, la compra dependería de varios factores, como la evolución del costo de la acción, que este lunes se cotizó en $29.400, lo que representa un incremento del 4,07 % frente al cierre de la semana pasada, que fue de $28.250. Valga aclarar que, cifras como las de hoy no se registraban desde diciembre de 2014.

Dicho esto, es de anotar que la OPA consideraba originalmente hacer la transacción a un precio de US$7,71 con TRM de $3.875 por acción. Esto, en dinero colombiano, se traduce a una tasa de $30.178 pesos colombianos por cada participación.

En otras palabras, es probable que los accionistas que sí están dispuestos a venderles a los Gilinski estén esperando hasta los últimos días de la OPA para sacarle la mayor ganancia posible a la venta.

Valga recordar que, tras semana y media desde que el Grupo Gilinski hiciera públicas sus intenciones de comprar entre el 50,1 % y el 62,625 % de las acciones de Nutresa, la Superintendencia Financiera de Colombia finalmente dio un parte positivo a la Oferta Pública desde el pasado 19 de noviembre.

Sin embargo, según informó la BVC, en los últimos días los dos principales accionistas de Nutresa, es decir, el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) con el 35,25 % de participación y el Grupo Argos con el 9,83 %, han expresado a través de pronunciamientos que es necesario analizar, más allá de las condiciones del precio ofrecido por título, otros elementos estratégicos para la compañía, los accionistas, los empleados, los proveedores, para las regiones y las comunidades donde tiene presencia.

Incluso, ambas compañías programaron asambleas extraordinarias de accionistas esta y la siguiente semana para debatir posibles conflictos de interés de accionistas que podrían participar en la operación ofreciendo sus participaciones.

“El Grupo Sura incluso ha ido más lejos, pues reveló el jueves que va a contratar una firma de banca de inversión y además va a continuar en la búsqueda de un aliado estratégico que no sea controlante. Aunque esto no tiene que ver directamente con la OPA, algunos consideran que sí es un mensaje al Grupo Gilinski en el sentido de que sí quieren un aliado, pero de manera concertada y no que busque la toma de control a través de una OPA hostil, como se les denomina cuando no hay un acuerdo entre las partes”, señaló la Bolsa de Valores.

No obstante, analistas consultados por el diario El Colombiano indicaron que el objetivo del Grupo Sura sería obtener liquidez que les permita contrarrestar el ofrecimiento del Grupo Gilinski, a través de su sociedad Nugil, para controlar Nutresa.

“La señal que le están dando a los banqueros de inversión es que están cortos en liquidez, y vendiendo una participación entrarían unos recursos con los que podrían contraofertar la OPA de los Gilinski”, explicaron las fuentes consultadas por el mismo medio.

