Seguidora de BTS afectada por cancelación de boletas para la presentación en Colombia desmintió a Ticketmaster: “Hice todo legal”

La joven desmintió las versiones de Ticketsmaster, pues aseguró que todo lo hizo en el marco de la legalidad - crédito @laurazm99/IG

La cancelación de entradas para los conciertos de BTS en Bogotá por parte de Ticketmaster Colombia ha generado una controversia significativa luego de que la empresa admitiera haber anulado numerosos boletos por presuntas irregularidades en el proceso de compra.

La decisión, comunicada oficialmente por los encargados de la venta de las entradasel 25 de abril de 2026, dejó a cientos de integrantes del fandom sin posibilidad de asistir a un espectáculo que había agotado todas sus localidades en menos de cuatro horas durante la preventa exclusiva realizada el 7 de abril.

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Horas después de viralizarse las denuncias en redes sociales, la empresa expuso: “Identificamos una serie de compras de boletos que violaron nuestros Términos de Uso y, desde entonces, hemos cancelado esos pedidos. Estos boletos fueron adquiridos por personas que utilizaron información falsa para evadir las medidas de seguridad, no por fans genuinos”, afirmó Ticketmaster Colombia.

Ticketmaster Colombia decidió cancelar las entradas de algunos fans en Colombia por irregularidades - crédito @bts y @ticketmasterco/IG

Entre quienes se vieron afectados figura una joven que responde al nombre de Laura Zapata, que había adquirido cuatro entradas VIP con soundcheck cumpliendo, según afirma, con todos los procedimientos de la plataforma. Recibió el reembolso de sus boletos 17 días después, sin aviso previo ni explicación directa. Sus consultas posteriores para aclarar lo ocurrido no obtuvieron respuesta por parte de Ticketmaster.

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Ante esto, la joven exigió públicamente garantías sobre las supuestas “irregularidades” y criticó la falta de comunicación por parte de la compañía.

“Lo que necesito no es el reembolso del dinero, yo necesito son pruebas contundentes del porqué se me cancelaron las boletas […] porque yo no utilicé datos falsos, yo no utilicé bots para la fila, hice todo cien por ciento legal”, expresó en su cuenta de Instagram, representando a un grupo de jóvenes que ahorraron durante meses con el propósito de asistir al concierto.

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Ticketmaster responde a los fans de BTS y anuncia una nueva venta de entradas tras el escándalo - crédito @musictrendscol/X

Ticketmaster Colombia sostiene que canceló entradas de la preventa de BTS en Bogotá tras detectar fraudes de compradores, por lo que las quejas han intensificado el escrutinio público y generado dudas respecto a la transparencia en el sistema de ventas.

Ticketmaster alega fraude e insiste en que los boletos no eran de fans genuinos

En su versión oficial, la compañía justificó las anulaciones señalando la aparición de compras mediante información que “evadía las medidas de seguridad” y especificó que tales operaciones no correspondían a seguidores reales.

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Las explicaciones por parte de la empresa han sido recibidas con recelo por quienes vieron cancelados sus boletos, quienes insisten en que ejecutaron el proceso correctamente: participaron en la fila virtual y emplearon tanto datos como membresías verificables y personales para acceder a la preventa.

Zapata relató en sus redes que junto a tres amigas ingresó a la sala de espera virtual a las 9:30 a. m. del 7 de abril, una media hora antes de la apertura de la preventa, establecida a las 10:00 a. m.

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“Entré a comprar cuatro VIP con soundcheck con mi membresía. La cuenta de Ticketmaster estaba a mi nombre, la membresía estaba a mi nombre, todo estaba bajo las reglas de Ticketmaster. Hasta que Ticketmaster decidió arruinar esto”, dijo.

Estos fueron los precios de las entradas para BTS en Bogotá - crédito Ticketmaster

La falta de respuestas en los canales oficiales ha amplificado el malestar. “Hablamos con Ticketmaster por Instagram, por correo, mandamos correos, no nos han respondido […] me decidí mirar en Twitter que yo no era la única que se le había cancelado las boletas. A muchas Armys se le habían cancelado las boletas y a veces Ticketmaster se les ha respondido que han sido por fraude o por datos falsos, los cuales no es cierto”, afirmó.

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Para los fanáticos como Zapata, la única solución aceptable sigue siendo la restitución de las entradas: “Queremos es solo eso, nuestras boletas. No queremos el reembolso de dinero, queremos las boletas”.