Colombia

Locomotora del Tren de la Sabana se “llevó por delante” un carro en el norte de Bogotá

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer si la maniobra que provocó el impacto

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Este video documenta el tren involucrado en un reciente choque con un vehículo particular en la capital - crédito @Marovaan/X

Un choque entre el Tren de la Sabana y un vehículo particular ocurrió la mañana del jueves 30 de abril en el norte de Bogotá, específicamente en la carrera 9 con calle 222.

Según informó Blu Radio, el siniestro, registrado alrededor de las 8:00, interrumpió el tránsito ferroviario y generó afectaciones en la movilidad durante la hora pico.

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Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer si la maniobra que provocó el impacto —la invasión de la carrilera por parte del automóvil— obedeció a una falla humana, mecánica o de señalización, de acuerdo a lo reportado por el medio de comunicación. Mientras tanto, la circulación del tren permanece suspendida hasta que culminen las labores de verificación y retiro del vehículo.

Un video compartido en la red social X muestra el tren detenido con varios pasajeros a bordo y evidencia la magnitud del incidente. De acuerdo a datos suministrados por los organismos de emergencia, no se han reportado personas lesionadas hasta el momento.

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Al sitio acudieron unidades de ambulancia, agentes de tránsito de Bogotá y un grupo guía de apoyo operativo para gestionar la movilidad y asegurar la zona.

Se observa un vehículo estacionado y animales de corral. El contexto indica que unidades de ambulancia, agentes de tránsito de Bogotá y un grupo guía de apoyo operativo acudieron al sitio para gestionar la movilidad y asegurar la zona tras un incidente con el Tren de la Sabana - crédito Secretaría de Movilidad

Mujer fue arrollada por el Tren de la Sabana en Usaquén

La interrupción total del servicio ferroviario y el colapso vehicular marcaron la tarde del jueves 9 de abril de 2026, en el norte de Bogotá. El accidente involucró al Tren de la Sabana y a una peatona que fue arrollada cerca de la intersección de la avenida carrera 9 con calle 188, en la localidad de Usaquén.

El hecho se registró alrededor de las 5:38 p. m., cuando el convoy, conducido por un hombre de 29 años, embistió a una mujer en la zona mencionada. La víctima fue atendida de inmediato por los organismos de emergencia y trasladada a un centro asistencial, mientras las autoridades suspendieron la operación ferroviaria para facilitar las labores de rescate y atención.

Las consecuencias del incidente no se limitaron al área del siniestro. La circulación tanto de vehículos particulares como de transporte público se vio severamente afectada sobre la carrera 9 y la calle 188. La congestión se agravó por la detención abrupta del tren y la presencia de ambulancias y personal de tránsito, según reportes de usuarios y habitantes en redes sociales.

La afectada recibió atención médica de urgencia tras ser impactada en la intersección de la avenida carrera 9 con calle 188, lo que obligó a detener la operación ferroviaria y complicó el tráfico en el sector norte de Bogotá - crédito @PasaenBogota / X
La afectada recibió atención médica de urgencia tras ser impactada en la intersección de la avenida carrera 9 con calle 188, lo que obligó a detener la operación ferroviaria y complicó el tráfico en el sector norte de Bogotá - crédito @PasaenBogota / X

Las autoridades en su momento no entregador una versión oficial sobre las causas del accidente. El hecho movilizó a equipos de investigación que buscan establecer si existió imprudencia peatonal, fallas en la señalización u otros factores que contribuyeron al siniestro. Tres fuentes consultadas por medios locales coinciden en que la investigación continúa abierta, sin descartar ninguna hipótesis.

La mujer arrollada recibió atención médica de urgencia y fue identificada posteriormente como una persona de 38 años. El reporte médico publicado en la mañana del 10 de abril indica que sufrió un trauma craneoencefálico leve y fue trasladada a la Clínica Medical Sede de Toberín para su valoración y tratamiento.

El accidente generó una rápida reacción de los equipos de emergencia, quienes, tras estabilizar a la paciente, coordinaron su traslado y gestionaron la reapertura paulatina del corredor ferroviario. Las imágenes captadas y difundidas por usuarios en plataformas digitales reflejaron la magnitud del despliegue y el impacto en la movilidad de la zona.

Tren de la Sabana involucrado en accidente de trásito - crédito Alcaldía de Bogotá
Tren de la Sabana involucrado en accidente de trásito - crédito Alcaldía de Bogotá

Las investigaciones sobre ambos accidentes implican la revisión de posibles fallas humanas, mecánicas o de señalización, mientras equipos de emergencia y autoridades ejecutaron protocolos para restablecer la operación ferroviaria y normalizar la movilidad. Los hechos reactivaron el debate sobre la seguridad en los corredores donde circula el Tren de la Sabana y la necesidad de reforzar medidas preventivas para peatones y conductores.

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