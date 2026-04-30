Paloma Valencia derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial, según reveló encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

Paloma Valencia e Ivan Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS

A menos de 30 días para que se realicen las elecciones presidenciales en Colombia, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, pese a mantener su favorabilidad en la contienda electoral, tendría complicaciones para lo que podría ser una segunda vuelta.

Así lo reveló la encuesta realizada por las firmas Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo, en la que mencionan que el aspirante de la colectividad afín al Gobierno de Gustavo Petro cuenta con el 38% de los apoyos.

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Esto representa un leve incremento frente al anterior sondeo en marzo, donde había obtenido 37,5%, lo que equivale a 0,5 puntos porcentuales.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo, según Atlas-Intel - crédito AP - REUTERS

En la segunda posición, se ubica Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, con 23,9%, y el podio lo completa Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, con el 22,8%.

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Ambos candidatos, al igual que Cepeda, tuvieron aumentos considerables frente al sondeo de marzo. En su momento, De la Espriella había registrado 20,2% y Valencia tuvo 19,9%, correspondiente al 3,7% y 2,9%, respectivamente.

Posteriormente, lejos de los tres punteros, aparecen el resto de candidatos marcando por debajo de los tres puntos porcentuales. En su orden, se encuentra Sergio Fajardo con 2,5%, seguido de Claudia López con 2,4% y Santiago Botero con el 1,7%.

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Los candidatos no pasan de los tres puntos porcentuales - crédito Colprensa

Finalmente, están Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Miguel Uribe Londoño con el 0,3%, mientras que Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Gustavo Matamoros solo cuentan con el 0,1% de respaldo ciudadano.

Otro factor destacado por la encuesta publicada por El Tiempo es el elevado porcentaje de voto en blanco: 7,2% de los encuestados expresaron esta preferencia.

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Segunda Vuelta

En cuanto a los escenarios de una segunda vuelta presidencial, que se desarrollaría el 21 de junio, las tendencia es totalmente diferente al primer balotaje.

En un primera escena, Paloma Valencia superaría al candidato del Pacto Histórico con 44,8%, frente al 40,1% que registra Cepeda. Del mismo modo, un 15,3% preferiría no elegir entre los dos senadores.

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Paloma Valencia superaría a Cepeda y Abelardo estaría en un empate técnico - crédito Colprensa/Reuters

En cuanto a un escenario entre Cepeda y De la Espriella, habría un empate técnico, esto debido a que el candidato del oficialismo tiene el 40,6 por ciento de intención de voto frente al abogado que cuenta con el 40,4 por ciento, respectivamente. Por último, un 19% optaría por no escoger entre los dos candidatos.

Es la primera vez, desde que la consultora mide este ciclo electoral a partir de enero, que Valencia supera a Cepeda en un eventual balotaje. En sondeos anteriores, la candidata del Centro Democrático figuraba por debajo del aspirante del Pacto Histórico por un margen de 19 puntos porcentuales: el registro de enero mostraba 40% para Cepeda y 21% para Valencia, con un 38% de “ninguno”. El resultado actual inaugura un punto de inflexión en las expectativas de segunda vuelta.

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Entre tanto, el equilibrio entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella constituye un contraste marcado frente a la tendencia de principios de año, cuando Cepeda superaba al abogado por casi seis puntos (39,4% contra 33,9% en enero, siempre según Guarumo y Ecoanalítica citados por El Tiempo), con un 26,7% de electores reticentes a ambos.

El diseño final del tarjetón presidencial presenta trece fórmulas, tras la declinación de Clara López Obregón y el respaldo de su candidatura a Iván Cepeda - crédito Registraduría

Ficha técnica

La firma especializada Guarumo y la firma de consultoría EcoAnalítica entrevistaron a 4.680 adultos en 74 municipios de Colombia para realizar la encuesta más reciente sobre intención de voto con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

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Aplicada en hogares de áreas rurales y urbanas, la muestra refleja las preferencias de un universo estimado en 21,6 millones de ciudadanos con intención de votar, basada en un muestreo probabilístico riguroso y considerando proyecciones demográficas y antecedentes electorales oficiales.

El diseño estadístico alcanzó un nivel de confianza global del 95% y presenta un margen de error del 2,0%. Las entrevistas fueron presenciales y no incluyeron incentivos ni imputación de respuestas. El instrumento empleó tarjetones con fotografías para identificar a los candidatos por parte de los encuestados.

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El cuestionario exploró la preferencia electoral para la Presidencia y Vicepresidencia, así como la percepción sobre la gestión de los alcaldes de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.