Colombia

Inclusión de alias Simón Trinidad como víctima de la Unión Patriótica fue un “error humano”, aseguró magistrada de la JEP

El accidente administrativo reavivó las tensiones políticas sobre los criterios de reconocimiento en la justicia transicional

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Simón Trinidad lideró el frente 19 de las Farc y ascendió en la jerarquía del Bloque Caribe en los años noventa - crédito Partido Comunista Colombiano
Simón Trinidad lideró el frente 19 de las Farc y ascendió en la jerarquía del Bloque Caribe en los años noventa - crédito Partido Comunista Colombiano

La JEP admitió que incluyó por equivocación a Simón Trinidad, exjefe de las Farc, como víctima en el caso por el exterminio de la Unión Patriótica, y atribuyó lo sucedido a un “error humano” sin efectos jurídicos

El episodio desató polémica política en Colombia y reabrió el debate sobre la noción de víctima en la justicia transicional.

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La Jurisdicción Especial para la Paz explicó que la presencia de Simón Trinidad en la lista de víctimas respondía a la publicación accidental de un anexo con solicitudes que permanecen bajo estudio. Según el tribunal, la inclusión no produce consecuencias legales y la petición para reconocerlo como víctima sigue en evaluación.

De acuerdo con Semana, la Sala de Reconocimiento de la JEP detectó la anomalía en el archivo de nombres que “fue anexado por una equivocación humana y contenía información preliminar sobre solicitudes que aún están en estudio”.

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El gobierno Petro aboga por la liberación de Trinidad como parte del proceso de paz - crédito Colprensa
Un informe aclaró que la presencia de Trinidad en nómina de afectados surgió de un documento en revisión y no se traduce en acreditación formal ni en reconocimiento de derechos - crédito Colprensa

El tribunal aclaró que “no tiene efectos jurídicos ni define acreditaciones”, y eliminó el nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda (Simón Trinidad) del expediente.

Esta postura fue reiterada por medios nacionales como El Tiempo, que precisó que no existe resolución definitiva respecto a su estatus.

Aclaración de la JEP sobre alias Simón Trinidad

Las distintas fuentes subrayaron que el reconocimiento de Trinidad como víctima aún no ha sido resuelto. El comunicado de la JEP, indicó que la solicitud permanece en revisión, sin decisión firme.

Mientras tanto, la Sala de Reconocimiento señaló la necesidad de garantizar la participación efectiva de las víctimas en la JEP, con los derechos que otorga la calidad de interviniente especial. Sin embargo, el tribunal puntualizó que esto no implica una priorización automática del caso de Trinidad, ya que cualquier avance dependerá del desarrollo del expediente.

Contexto de la solicitud de reconocimiento como víctima

Según los informes recogidos, alias Simón Trinidad solicitó el reconocimiento como víctima por hechos ocurridos entre 1985 y 1987, periodo en el que militó en la Unión Patriótica en Valledupar.

'Simón Trinidad' - JEP
Los responsables judiciales aclararon que la información incluida de manera accidental no constituye acreditación alguna y que la evaluación sobre la petición formulada por el exlíder sigue su curso normal - crédito Leon Dario Peláez/JEP

Afirma haber sido perseguido político antes de incorporarse a las Farc, donde fue negociador en el proceso que condujo al acuerdo de paz de 2016.

El exjefe guerrillero permanece preso en Estados Unidos, cumpliendo una condena de 60 años por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses.

La JEP precisó que el análisis sobre su condición de víctima no modifica su situación judicial y continúa en trámite.

La “acreditación” de Trinidad como víctima provocó debate político y judicial. El senador Rafael Nieto advirtió que estas decisiones “confunden a la gente, convierten a los victimarios en víctimas y diluyen las responsabilidades”.

En contraste, el analista Julio Iglesias consideró que el caso ilustra la complejidad del conflicto colombiano, donde un mismo actor puede ser responsable en unos hechos y víctima en otros.

Este es el exlíder guerrillero Simón Trinidad, quien cumple condena en Estados Unidos por secuestro

‘Simón Trinidad’, fue capturado en Quito en 2004 y más tarde extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años tras ser sentenciado por su implicación en el secuestro de tres contratistas (Keith Stansel, Marc Gonsalves y Thomas Howes) estadounidenses que trabajaban para la empresa Northrop Grumman en labores de inteligencia del Plan Colombia, en 2003.

'Simón Trinidad' - JEP
El incidente no afecta la situación legal del exdirigente de las Farc, cuya contribución en los diálogos de paz y antecedentes en la Unión Patriótica forman parte del análisis pendiente por la JEP - crédito Europa Press

Figura relevante dentro de las antiguas Farc-EP, Trinidad sobresale entre los jefes guerrilleros por su formación: nació en Valledupar en 1950, se tituló como economista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cursó estudios en Harvard. Antes de su ingreso a la insurgencia, trabajó como gerente bancario y ejerció como docente universitario.

En los años 80, el exlíder integró la Unión Patriótica (UP) antes de sumarse plenamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde destacaría como “ideólogo principal” y negociador en los diálogos de paz del Caguán.

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