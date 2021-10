Una broma: el restaurante El Cielo explicó lo que pasó con la factura de $30 millones

Juan Manuel Barrientos. / Diego Santacruz

Durante el inicio de esta semana, una polémica factura rondó a través de las redes sociales. Una joven denunció que en el prestigioso restaurante El Cielo le estaban cobrando $30′173.000 por los alimentos y bebidas que había consumido con sus amigos. Aunque usuarios de redes sociales le dijeron a la joven que la cuenta era justificable debido a los productos que había solicitado, fue el mismo restaurante el que desmintió la noticia y explicó que la costosa factura es el resultado de una broma que suelen hacerle a sus clientes. “Alguien que me ayude, esto es un abuso, ¿Quién regula esos precios? ¿A que entidad debo acudir? No nos quieren dejar ir hasta que no paguemos. El colmo”, escribió la mujer en la publicación que acompañó con una fotografía de la escandalosa cuenta.

Juan Manuel Barrientos, fundador de la cadena de restaurantes y hoteles que a principio de este año se convirtió en la primera en compañía colombiana en recibir una estrella Michelin, explicó, a través de su cuenta de Instagram, que, en efecto, las millonarias facturas existen y se le entregan a los clientes, sin embargo, luego de el susto, los meseros se acercan para decirles que pueden romper la factura para posteriormente hundirla en chocolate y comerla. Luego de ello, se entrega la factura real. El chef, que lleva trabajando en esta compañía desde hace 14 años, se tomó con humor la situación y se dio a la tarea de mostrar el video de la reacción de uno de sus clientes al recibir la falsa factura millonaria.

“30 millones de pesos en una cuenta de El cielo. ¿Qué estás esperando para venir? No vemos la hora de enviarte esta cuenta. Hay cosas deliciosas que solo pasan en El cielo”, escribió Juan Manuel al lado del divertido video. En el clip se ve la cara de sorpresa del cliente al ver la cantidad de dinero que, supuestamente, tendrá que pagar. Segundos después se acerca uno de los meseros del restaurante para indicarle que debe romper la factura y remojarla en chocolate, pues aquel papel es comestible. El cliente, y su acompañante, se ríen mientras disfrutan del postre.

La cuenta que circuló en redes sociales, y por la que la cliente pidió ayuda, detallaba que se había solicitado 10 unidades de agua San Pellegrino, cuyo valor final fue de 150.000 pesos; 15 de Hennesy VSOP y tres Dom Perignon Brut, ambas con valores que ascendían a los 11′700.000 cada una; 10 menús de comida, que sumaron $2′180.000, y una propina asignada de $2′700.’000.

A modo de burla, algunos usuarios de la red social, en la que denunció la mujer el supuesto abuso en los precios del famoso restaurante, cuestionaron a la mujer. “15 botellas de un cognac alta gama; 3 botellas de Dom Perignon, una de las champagne comerciales más costosas; 60 copas de vino; 7,5 litros de agua de una embotelladora italiana; y 10 menús de comida molecular de 14 tiempos. Además de salir borrachos, ¿Qué esperaban?¿Una cortesía?”, escribió una de las personas que justificó los precios del restaurante y la falta de detalle que tuvo la mujer al pedir una alta cantidad de cosas que no podía pagar.

Factura

El cielo

Juan Manuel Barrientos, chef fundador del establecimiento, tal y como se mencionó previamente, fue galardonado con una estrella Michelin, un exclusivo premio que, además, es el logró más grande que puede alcanzar un cocinero en su oficio. La guía Michelin es una publicación gastronómica que recomienda y reconoce a los mejores restaurantes del mundo, es decir, entregan un sello de calidad a los comensales que, seguros de las recomendaciones que entrega la entidad, se dirigen a aquellos restaurantes.

“Mi equipo y yo estamos muy honrados y recibimos con mucha humildad este reconocimiento de convertirnos en el primer restaurante colombiano en aparecer en la guía Michelin. Esto es un gran logro para la cocina colombiana. Me enorgullece que la gastronomía de mi país sea reconocida como una cocina mundial y espero que esto sea solo el comienzo para mostrar el gran impacto que nuestra gastronomía y productos pueden tener al trascender fronteras”, aseguró el chef.

Barrientos recibió el honor debido a su gestión en El Cielo Restaurant en su sede de Washington, en los Estados Unidos. La compañía colombiana de restaurantes y hoteles fue fundada hace 14 años y, además de su sede en Medellín y Washington D.C, abiertas en 2007 y 2020, respectivamente, está ubicada en Bogotá, (2011) y Miami (2015).

Juan Manuel Barrientos, propietario del restaurante Elcielo. Foto: Elcielo.

Por los días de la entrega de la estrella, Barrientos se encontraba en una entrevista con José Andrés, un cocinero español que cuenta con dos estrellas Michelin con su restaurante Minibar. El chef le hacía preguntas a Juan Manuel; a Pepe Moncayo, de Cranes; y a Danny Lledó, de Xiquet. Lo que parecía una conversación convencional dio un giro inesperado cuando José Andrés recibió la llamada de Gwendal Pullenec, el director internacional de la guía Michelin. Entre lágrimas, los tres chefs se emocionaron a Pullenec decir: “Tengo buenas noticias. Sus restaurantes han ganado una estrella Michelin. Felicidades”.

“Se me olvidó el inglés”, dijo Barrientos al momento en el que tuvo que dar sus palabras de agradecimiento. En el siguiente video quedó registrado el momento de la noticia.





