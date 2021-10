Miss Universe Colombia y su primera finalista desmienten rumores de un escándalo con supuesto video íntimo

Fotografía tomada de Instagram @missologyworldwide

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo la velada de elección y coronación de la nueva Miss Universe Colombia, que quedó en manos de la cartagenera Valeria Ayos Bossa. Cabe destacar que, la beldad también participó en la primera edición del certamen de belleza, pero, por consecuencias del covid-19, no logró representar al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Pues bien, el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ reveló en las últimas horas un posible escándalo que estaría rondando a la ganadora y su primera finalista, María Alejandra López, pues en diferentes redes sociales comenzaron a circular amenazas de que en caso de que ganaran las representantes de Cartagena o Risaralda, se filtrarían videos íntimos de las mujeres.

En perfiles de Instagram especializados en resaltar la belleza de las reinas colombianas que se presentarán en diferentes concursos internacionales también circularon imágenes y amenazas contra Valeria Ayos, en las que presuntamente le estarían realizando trabajos de brujería para que la beldad no llegue a la contienda universal.

“La verdad no, yo siento que todas nosotras trabajamos honestamente y entregamos lo mejor de cada una. Es lo que queremos reflejar y lo que reflejamos durante el concurso”, respondió Valeria Ayos, Miss Universe Colombia 2021, quien representará a los colombianos en la contienda universal en Eilat, Israel, el próximo diciembre.

“Me siento muy contenta, muy honrada y muy orgullosa de haber obtenido este título de Miss Universe Colombia. La verdad fueron muchos años de intentarlo, por fin lo logré y el sacrificio ha sido grandísimo: meses de trabajo arduo, no solamente en la preparación física que es lo que ustedes ven, hubo trabajo de oratoria, de fogueo periodístico y bueno muy feliz”. Además, concluyó para el programa de entretenimiento que hará todo lo posible por representar muy bien a su país en diciembre.

Por su parte, María Alejandra López expresó al respecto de las amenazas: “No ni idea, yo no sé nada de eso. ¿Son videos de qué? Realmente desconozco el tema. Nunca he temido a nada, siempre han dicho cosas de mí en los reinados entonces me tiene sin cuidado”.

Por otra parte, la representante de Risaralda y primera finalista, respondió lo que viene en un futuro: por el momento se enfocará en proyectos personales que puso en pausa para participar en el concurso de belleza y el cuidado de su padre, que está en una Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Pereira.

“Se vienen cosas grandes para mí, cosas mucho más grandes que un Miss Universo, proyectos de modelaje y el cuidado de mi padre que está muy delicado de salud”, mencionó María Alejandra López para ‘Lo sé Todo’.

Regalos para la Miss Universe Colombia

Valeria, quien fue la elegida entre las 24 candidatas que participaron, tendrá que presentarse en Eilat, Israel, en diciembre, en donde se llevará a cabo la prestigiosa coronación. La ahora Miss Colombia ocupará la posición que, hasta el 18 de octubre, ocupó Laura Olascuaga. Ayos llegó a la final con las representantes de Bolívar y Risaralda, María Alejandra López y Francelys Santoya, respectivamente.

Además de la corona y la cinta que la proclaman como la nueva soberana de la belleza de Colombia, Ayos se llevó consigo 15 millones de pesos, todos los gastos pagos para su viaje a Israel, un carro 0 kilómetros, y una membresía de tres años de entrenamiento físico en una cadena de gimnasios. La nueva Miss Universe Colombia lucirá una lujosa corona hecha en plata y bañada en oro de 24 kilates. El accesorio tiene circonias y 32 esmeraldas colombianas que simbolizan los 32 departamentos del país.

