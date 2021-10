Diego Sáenz habla de la misofonía que padece y los sonidos que más le molestan

Diego Sáenz. Foto: Instagram @saenzdiego

El martes 12 de octubre, Diego Sáenz comunicó en sus Historias de Instagram que en ese momento tendría problemas para dormir por su misofonía, en vista de que desde unas plantas eléctricas le llegaba un sonido que lo incomodaba. Posteriormente, el miércoles 13 del mismo mes, el presentador realizó un video explicativo para ampliar la información sobre su trastorno y ponerse como ejemplo para hablar de los sonidos que más indisposición le generan.

Historias de Instagram de Diego Sáenz. Foto: @saenzdiego

“La misofonía es un trastorno mental y, también en el mundo de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, algunos lo llaman como el ‘Síndrome de la sensibilidad selectiva al sonido’. De entrada, se dan cuenta que no son ganas de joder, es algo real; se sufre de estrés, ira, irritación, ansiedad y en casos extremos: rabia. que, a mí hasta allá no me ha llegado… hasta ahora (…) por sonidos que pueden ir desde el chasquido al comer, el sonido de una gotera, una obra de construcción, una tiza en un tablero y muchas cosas más, para cada persona que sufre de esto pueden ser miles de sonidos los causantes o pueden ser muy pocos”.

El también baterista subrayó que la misofonía lo ha acompañado desde su infancia y, entre sus sonidos más incómodos están: “Los de la boca, el televisor (prendido) en otra habitación, obras en construcción, las manecillas de un reloj (…) al parecer, cada día van apareciendo más y más sonidos que generan esa sensación como, por ejemplo, anoche el de las plantas eléctricas (…) incluso, a veces no voy a planes como el cine, debido al sonido de las crespitas en la boca de otras personas o el sonido del hielo en los vasos, no saben lo que uno empieza a sentir”.

Y, más allá de una cura o un medicamento mágico contra la misofonía, Sáenz subraya la existencia de la terapia cognitiva conductual para sobrellevar el trastorno.

En este video Diego Sáenz explica ampliamente la misofonía:

Un poco de la carrera de Diego Sáenz:

El bogotano cuenta con una nutrida carrera en la televisión, por ejemplo, ha plasmado su talento como presentador en producciones como ‘En sus marcas, listos, ya’ (2011), su público también lo vio en ‘Nexo ESPN’ desde aproximadamente 2018 hasta 2019 que renunció, además de producciones para MTV como ‘Catfish Colombia’. Por otro lado, también ha pisado los terrenos de la actuación con largometrajes como ‘Empeliculados’, estrenada en el año 2017 con Diego Bustamente como director.

Paralelamente, entre sus quehaceres laborales figura su trabajo en la radio, por ejemplo, en Los 40 Principales. No hay que dejar por fuera que en sus redes sociales tiene ‘El show de Diego Sáenz’, lo que encierra entrevistas o videos informativos sobre algunos artistas.

Y, como él ya lo mencionó: es baterista, específicamente toca en la banda Pirañas.

SEGUIR LEYENDO: