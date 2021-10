Adriana Lucía reveló detalles sobre su embarazo: “Pensaba que el doctor me estaba mamando gallo”

Adriana Lucía. Foto: Instagram @adrianalucia

El sábado 9 de octubre, Adriana Lucía comunicó que vivirá por segunda vez la experiencia de ser madre; en el año 2012 nació su primogénito, quien recibió el nombre de Salomón y, ahora la cantante tendrá dos hijos más, pues son gemelas o gemelos los que espera. Posteriormente, desde el domingo 10 de octubre la cordobesa ha ampliado la información respecto de su embarazo, por ejemplo, resaltó haber considerado que la noticia de que “la felicidad venía multiplicada” era una broma de parte de su médico, una mamadera de gallo.

“… Jamás se me pasó por la cabeza que iba a ser mamá de gemelos o gemelas (aún no lo sabemos). Fue totalmente espontáneo y fue en la primera ecografía en donde nos enteramos que no sería uno solo. Yo pensaba que el doctor me estaba “mamando gallo” y me reí pensando que era una broma, pero me miró a los ojos y me dijo: - “Se lo juro por mi mamá que es verdad” - y fue allí en donde supimos que la felicidad venía multiplicada (…) hice todas las averiguaciones familiares y por el lado de mi mamá hay varios embarazos gemelares (gracias mami)”, escribió en Instagram.

La intérprete de ‘Quiero que te quedes’ va aproximadamente por sus cuatro meses de embarazo y entre las frases de su texto también destacó el agradecimiento que siente por los buenos deseos de sus seguidores para que su embarazo se desarrolle de la mejor manera. “Aunque tengo claro que es muy difícil que este tipo de embarazo llegue a total término, les agradezco sus oraciones para que esos bebés estén lo más que puedan dentro de la barriga. Agradezco sus hermosos deseos, sus palabras generosas, su bondad conmigo y mi familia”.

La cantante también dio cuenta de que su embarazo fue planeado, además, su hijo Salomón les había comunicado – tanto a Adriana Lucía como a su padre, Felipe Buitrago – que tener un hermano era algo que deseaba. Es de recordar que la pareja se unió en matrimonio aproximadamente en el año 2011, un año después – a principios de marzo de 2012 – nació su primogénito, quien se mantuvo como único hijo durante nueve años hasta que sus hermanos nazcan, aproximadamente en mazo de 2022.

Post en Instagram de Adriana Lucía. Foto: @adrianalucia

Por otro lado, este 2021 se han escuchado un buen número de noticias sobre figuras del entretenimiento nacional embarazadas por aquí y por allá. Nada más en esta misma semana, el miércoles 13 de octubre – cuatro días después de conocerse lo de Adriana Lucía – Camilo Echeverry (cantante colombiano) y Evaluna Montaner (actriz y cantante venezolana) comunicaron que tendrán un hijo, en su caso, será el primero.

Los lanzamientos musicales de Adriana Lucía en este 2021:

En los diez meses que van del 2021 Adriana Lucía realizó el lanzamiento de una sola canción: ‘No hay una vida que no nos duela’ con su respectivo video musical. El tema tiene como inspiración el Paro Nacional que tuvo su inicio el 28 de abril de 2021.

“Poner en una canción lo que quieres decir, poner en una melodía lo que sientes, son de las cosas que agradezco infinitamente (…) Luego sigue el proceso de sacar a la luz la canción y que tenga la sonoridad correcta y con correcta me refiero a la natural, sin pretensiones, sin forzarla. Suelo demorarme en este proceso, pero esta vez entendí que no debía hacerlo porque era una necesidad del alma y el espíritu”, escribió la cantante sobre el tema en redes sociales.

