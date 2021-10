Rating martes 12 de octubre: Caracol y RCN en los primeros tres lugares

Logos de Caracol Televisión y RCN. Fotos: Caracol (pantallazo), RCN (Página web).

En la lista del ‘Top 10′ del rating, todas las producciones – especialmente nocturnas – han variado mucho en su posición excepto una: ‘La Voz Senior’, que siempre está en su primer lugar, en esta oportunidad con un puntaje de 11.96. El reality de canto pertenece a Caracol Televisión.

Durante las dos primeras semanas de su emisión (estreno el 20 de septiembre), el público de ‘La Voz Senior’ vio las audiciones de un sinnúmero de concursantes; ahora se fue un paso más allá y se entró en el siguiente filtro: ‘Las súper batallas’. Por ejemplo, en su show en conjunto tanto Edgardo Torres como Fabio Gómez (del equipo del mexicano Jesús Navarro) tocaron guitarra; el primero de ellos se fue por el camino del Rock and roll y entonó ‘El rock de la cárcel’, que ha pasado por las voces de Elvis Presley (versión en inglés) y Enrique Guzmán (en español). Y, por su parte, Gómez también eligió el mismo género musical de su compañero, pero en su caso interpretó ‘La plaga’, que también ha sido escuchada en la voz de Enrique Guzmán. Posteriormente, Navarro seleccionó a Edgardo Torres.

Alfredo Rafael y Carlos Alberto (del equipo de la española Natalia Jiménez) también lo dejaron todo en la cancha con sus voces. El primer señor en ser nombrado cambió el ambiente musical con bolero, y su canción fue ‘Usted’, artistas como Luis Miguel y Los Panchos también han cantado el tema. En su caso, Carlos eligió la balada para su ‘Súper batalla’, de este modo, interpretó ‘Mi barca’ de Emilio José. Posteriormente, Jiménez seleccionó a Alfredo Rafael.

En su respectiva ‘Súper batalla’ Haydeé Barros y Miguel Lemus (del equipo del colombiano Andrés Cepeda) también lucharon por su cupo en el reality de canto. La señora de 74 años, a diferencia de los demás, llegó con salsa y el tema ‘Que le den candela’, escuchada en el vozarrón de Celia Cruz. Por la misma línea musical Lemus entonó la salsa ‘Ana Milé’ de Grupo Niche, Alberto Ramos le ha sacado versión al tema. Posteriormente, Cepeda seleccionó a Haydeé Barros.

‘Noticias Caracol’, en su horario de las 7:00 pm, sigue de segunda en la lista; este martes 12 de octubre de 2021 obtuvo un puntaje de 9.56.

De tercera está ‘La Nieta elegida’, del Canal RCN, con 8.22 puntos. “Luisa (interpretada por Francisca Estévez) acepta la prueba de ADN, pero Sara (encarnada por Consuelo Luzardo) la sorprende con una confesión. La joven quiere terminar cuanto antes con esta situación, así que acepta lo de la prueba; sin embargo, Sara no quiere, pues no soportaría saber que no es su nieta”, según la descripción del Canal RCN en uno de los fragmentos publicados en YouTube sobre el más reciente capítulo de la telenovela.

La repetición de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, de Caracol Televisión, está de cuarta con un puntaje de 7.73. Por su parte, ‘El Hijo del Cacique’ le sigue de quinta con 7.17 puntos; la bionovela sobre Martín Elías también pertenece a dicho canal.

‘Enfermeras’, del Canal RCN, terminó de sexta con 5.71 puntos.

Es de recordar que, la repetición de ‘Rosario Tijeras’ ya concluyó y se inició el camino de otra repetición: ‘El Capo’, reestrenada el miércoles 6 de octubre; pero este martes 12 de octubre de 2021 – igual que el lunes anterior - la serie no figura en el listado del rating.

