“Buscar ayuda no es de locos”, Sandra Guzmán y su contundente mensaje sobre la salud mental

Sandra Guzmán. Foto: Instagram @Fotosandraguzmantv

En el terreno de la industria del entretenimiento temas como la salud mental han destacado en las conversaciones de figuras nacionales e internacionales como Kendall Jenner (modelo estadounidense), J Balvin (reguetonero colombiano), Andrés Iniesta (futbolista español) y la lista podría seguir. Ahora, este martes 12 de octubre Sandra Guzmán escribió algunas palabras al respecto, en vista del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre).

Entre sus frases, la actriz subrayó la importancia de la ayuda profesional, además de ponerse como ejemplo mismo.

“Tienes todo el derecho de sentirte mal, de estar triste, de ver el mundo gris, sentirte solo, cuando ante los demás eres fuerte y valiente es más difícil sentirse así. Muchas veces dije que no me alcanzaba el tiempo para deprimirme, yo la guerrera, pero en realidad siempre necesité ayuda para ser tan fuerte y, sobre todo, valiente. Buscar ayuda no es de locos.... como dicen por ahí. Hago terapia desde hace años, he pasado por varios terapeutas y agradezco a la vida haber encontrado algunos que sin duda cambiaron mi forma de ver la vida y me han llevado de la mano en los momentos más difíciles”, escribió en sus redes sociales.

Para finalizar, la actriz les dio un aliento a quienes atraviesen por un camino de oscuridad en este momento. “Si estás triste, te sientes solo, no aceptas o no entiendes el mundo que te rodea ¡busca ayuda por favor!”.

Post en Instagram de Sandra Guzmán. Foto: @sandraguzmantv

Siguiendo por la misma línea de este tema, el domingo pasado J Balvin publicó una imagen en sus redes sociales de un texto con el que precisamente hace alusión al Día Mundial de la Salud Mental.

Post en Instagram de J Balvin. Foto: @jbalvin

En los últimos años, el reguetonero paisa ha hablado no solo de salud mental en general, sino también de su propia ansiedad y depresión, por ejemplo, a finales de 2019 – después de superar una crisis – plasmó en sus redes sociales: “La ansiedad y depresión son una realidad, tal vez hace parte de mi misión en la Tierra, hablar de cosas que pocos aceptan y simplemente aceptar que soy humano como todos”.

Post en Instagram de J Balvin. Foto: @jbalvin

En cuanto al mundo de las celebridades, son varias quienes han revelado tener depresión. Por ejemplo, el presentador y periodista Pirry, la también presentadora Sara Uribe, el comediante Frank Martínez. Por su parte, Claudia Bahamón ha hablado de la ansiedad que ha tenido durante la pandemia, entre otros.

Un poco de la carrera televisiva de Sandra Guzmán:

La también productora cuenta con una nutrida carrera actoral, entre sus telenovelas están ‘Luzbel está de visita’ (2001), ‘Madre Luna’ (2007), ‘El Capo’ (2010) – esta serie se reestrenó el 6 de octubre después de que la repetición de ‘Rosario Tijeras’ concluyera, ambos seriados son del Canal RCN – ‘El Bronx’ (2017), además de producciones de Netflix como ‘Chichipatos 2′ (2020).

Guzmán también ha plasmado su talento como actriz en largometrajes como ‘Postales colombianas’, estrenada en el año 2011 con Ricardo Coral como director.

