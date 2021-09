Ex novio de Daniella Álvarez se refirió al romance de la modelo con el actor Daniel Arenas

Daniella Álvarez y Daniel Arenas ya confirmaron que están juntos en una relación sentimental, después de semanas de rumores. Ahora, la expareja de la modelo, el actor de origen español, Lenard Vanderaa, habló de cómo terminaron y qué piensa de la nueva pareja de la modelo y presentadora.

Álvarez estuvo poco más de tres años con Vanderaa. Ambos construyeron varios proyectos y él la acompañó durante el “golpe emocional más fuerte de su vida”, como describe Daniella, el día que conoció la necesidad de amputación de parte de su pierna izquierda.

Sin embargo, la relación terminó a finales de 2020, meses después de la cirugía, cuando Álvarez ya había logrado adaptarse a las prótesis para retomar sus actividades favoritas, como bailar o hacer algunas practicas deportivas.

Poco se había hablado del fin de la relación de ambos, pues decidieron mantener la situación de manera privada. Ahora, Lenard Vanderaa reveló detalles en una entrevista con el canal Univisión, al que también entregó su opinión sobre la nueva pareja de su ex novia.

“Hemos emprendido juntos, hemos montado negocios juntos, hemos vivido cosas muy bonitas y eso es algo que, al menos por mi lado, no se olvida”, manifestó. La relación de ambos llegó a su fin en buenos términos, pues los dos agradecieron los aportes personales que tuvieron en sus vidas.

Sin embargo, Vanderaa contó que habían terminado y vuelto nuevamente a la relación en dos oportunidades y la tercera fue la vencida. Fue en diciembre del 2020 cuando decidieron finalmente separarse para buscar caminos diferentes.

“Daniella y yo ya hemos tenido una relación dos veces. Si lo volviéramos a intentar ya sería una locura, además ella creo que ya está con otra persona (..) Yo siempre le voy a desear lo mejor y si ella va a estar con un hombre que la cuide y la respete, pues bueno para adelante. El tiempo es la mejor cura”, señaló al canal el actor español.

Álvarez confirmó recientemente que sostiene una relación con el actor Daniel Arenas. Este fin de semana, cuando en Colombia se celebró el día del Amor y la Amistad, la modelo y ex presentadora del programa Desafío: The Box compartió una fotografía con él y escribió “My valentine”.

Así mismo, el actor que tuvo que salió del país tras la ruptura y tuvo problemas para la aprobación de la visa de trabajo, pese a tener más de seis años de residencia, señaló a través de una historia en su cuenta de Instagram que próximamente regresará.

A mediados del mes de mayo, Álvarez confirmó que ya no estaba con el actor español y la relación había terminado en buenos términos. Expresó que no tenía palabras para describir el papel que él tuvo en su recuperación. En ese momento, varios seguidores se fueron en contra del extranjero, e incluso lo amenazaron a él y le enviaron mensajes a su mamá y su hermana.

Cuando ella lo hizo público, Vanderaa también decidió pronunciarse públicamente sobre la ruptura, más por la publicidad, para evitar los rumores y los insultos en contra de su familia. “Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le hace falta una pierna, porque quería seguidores... No me entra a mí en mi cabeza cómo la gente puede decir esto. Yo sé que es muy fácil estar desde casa, en el sofá y a través de una pantalla decir todas estas barbaridades , insultar, faltar al respeto, pero no es así”, fueron algunas de sus palabras entonces.

Aclaró que acompañarla durante el proceso no fue fácil, pero “lo volvería a hacer si volviésemos atrás”. Finalmente señaló que la relación se terminó por razones personales y no en malos términos entre ambos.

