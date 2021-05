Exnovio de Daniella Álvarez rompió su silencio y habló del fin de su relación amorosa

Lenard Vanderaa. Foto: Instagram

Tras cumplir un año de la cirugía que le cambió por completo la vida, Daniella Álvarez recientemente compartió en sus redes sociales varias fotografías con nostálgicos recuerdos. Uno de ellos junto a Lenard Vanderaa, quien entonces era su novio y la estuvo acompañando durante su proceso de recuperación, pero de quien no se volvió a referir en los últimos meses, generando sospechas de una posible ruptura amorosa.

A pesar de que ninguno de los dos había salido a confirmar este rumor, la exreina de belleza y actual presentadora del ‘Desafío 2021: the box’ dio a entender en su publicación que ya no están juntos. Esto claramente generó muchas reacciones entre sus seguidores y despertó el deseo de querer saber qué fue lo que los motivó a terminar con su amor, el cual había logrado inspirar a muchas personas.

En medio de esta sorpresa, el propio español rompió su silencio y se pronunció en su cuenta oficial de Instagram con unas duras declaraciones. Según dijo en video, ha preferido mantenerse al margen de la situación con Daniella puesto que nunca ha buscado “visibilidad ni publicidad” como algunas personas han estado esperando.

Pero, luego de haber visto las recientes publicaciones de su exnovia, y la cantidad de mensajes que ambos han recibido en las últimas horas, decidió que era ya era el momento oportuno de hablar y dar una explicación.

Exnovio de Daniella Álvarez rompió el silencio

Lenard Vanderaa reveló que durante todo el proceso que vivió la exreina de belleza en el 2020 él recibió muchos mensajes de cariño y acogida por la ayuda que le estaba brindando. Sin embargo, las cosas cambiaron repentinamente y comenzó a recibir mucho odio en redes sociales, principalmente cuando ambos dejaron de verse juntos y él se regreso a España.

“Hay muchos mensajes que he recibido durante meses, día tras día, de muchos insultos, falta de respeto, incluso de amenazas en contra de mi persona”, señaló el español en su grabación, añadiendo también que intentó no prestarle atención a estos comentarios y continuar con su vida.

El problema se agravó cuando, tal y como manifestó, se cruzó un límite y esos mensajes de odio comenzaron a llegarle a su mamá y a su hermana, quienes no tenían que ver directamente con la relación amorosa que sostuvo con la colombiana. Agregó que no abandonó a Daniella Álvarez, ni huyó a su país natal, ni tuvo problemas con su visa como se rumoró en internet. Se tuvo que ir por las difíciles circunstancias que vivía.

“Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le hace falta una pierna, porque quería seguidores... No me entra a mí en mi cabeza cómo la gente puede decir esto. Yo sé que es muy fácil estar desde casa, en el sofá y a través de una pantalla decir todas estas barbaridades , insultar, faltar al respeto, pero no es así”, fueron algunos de sus palabras.

Así las cosas, mencionó que lo que vivió con Daniella Álvarez fue muy fuerte, principalmente por el proceso que la exreina atravesó con su salud. Recordó que la estuvo apoyando en los momentos más difíciles y acompañándola durante 24 horas porque era la mujer que quería. “Y lo volvería a hacer si volviésemos atrás”, añadió. Pero simplemente la relación terminó, como cualquier otra pareja normal, y cada uno tomó su camino.

“La conclusión de esto es que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, siempre hay dos versiones en una historia”, mencionó. “Yo a Daniella simplemente le deseo lo mejor en su vida, siempre de corazón, que sea feliz, y ya está”, concluyó.

