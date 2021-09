La actriz Laura Rodríguez reveló que tiene parálisis facial

Laura Rodríguez. Foto: @ laurarodriguezactriz

Hasta hace algunos días, Laura Rodríguez venía ocultando el perfil derecho de su cara en las fotografías que subía a sus redes sociales. Fue recientemente cuando reveló, en una curiosa actividad para celebrar su cumpleaños, que ha estado padeciendo de un problema de salud que tiene ese lado de su cara paralizado desde inicios de septiembre.

Rodríguez compartió fotografías de la celebración de su cumpleaños número 29, y fue un objeto en particular lo que llamó la atención de sus seguidores: en el festejo, los invitados usaron parches oculares. La reunión, que se celebró en España, tuvo como objetivo, no solo celebrar la vida de Laura, sino también mostrar apoyo a la situación actual que padece la actriz en su rostro.

“Hoy cumplo 29, termino mi primera gira de teatro en Tenerife y cumplo 15 días de recuperación de una parálisis facial periférica, y si tú estas pasando por lo mismo, no pares tus días por cómo te ves, porque “lo esencial es invisible a los ojos””, escribió en su cuenta de Instagram citando al popular libro ‘El Principito’.

Ella ha tratado de hacer frente a la situación con humor y risas. “Ya estamos en el siguiente nivel… me verán por unos días estirando Jeta”, escribió más adelante en las fotografía de su cumpleaños.

Al parecer, la situación se presentó antes de emprender el viaje a España con la compañía del teatro, y fue su madre, con tratamientos caseros y mucho cariño, quien logró darle fuerza para continuar pese a la situación que tendría que afrontar. “A ella que me tiene aquí, hoy bien parada, a ella que con sus manos y sus menjurges me hizo saber que iba estar bien, cumpliendo el sueño de volar al otro lado aún cuando estaba duro el panorama”, escribió la actriz en otra de las imágenes.

Ella se desplazó a España para una temporada con la obra colombiana “De ratones y hombres”, inspirada en la obra de John Steinbeck que se presentó en el teatro El Sauzal de Tenerife. La puesta es escena fue un éxito, según el director, que celebró haber agotado boletería.

Del elenco también hace parte la actriz Patricia Tamayo, quien bromeó con Laura sobre la afectación facial en un video de redes sociales. “Que lo único que se contagie sea la risa”, escribió la actriz en la publicación.

De acuerdo con la revista Elseiver, la parálisis facial periférica es un problema clínico relativamente frecuente, y consiste en una una parálisis de toda la musculatura de la cara. Tiene recuperación variable y es tratada con métodos físicos y medicamentos.

Las causas son diferentes y pueden ir desde infecciones, hasta traumas o afectaciones de los nervios mímicos del rostro durante intervenciones quirúrgicas, así como otras patologías. Los síntomas, a parte de los músculos flácidos, también incluyen dificultad para escuchar, alteración de las papilas gustativas incluso dificultad para parpadear.

Pese a su situación, Laura continuó con sus compromisos profesionales y el apoyo de la compañía de teatro. A través de sus publicaciones compartió con los seguidores las reflexiones que hay hecho a raíz de las circunstancias.

“Ocho días antes del viaje que había planeado durante tanto tiempo, me levanté a vivir el verdadero viaje que me tenían preparado, me desperté a entender realmente lo que significa vivir un día a la vez, sin controlar nada y disfrutar todo”, señaló junto a una imagen en Valladolid y cubriendo su rostro con una mano.

Rodríguez es recordada por interpretar, hace más de 11 años, a Marbelle adolescente en la novela de RCN Amor sincero. Sin embargo, también interpretó a una de las compañeras sentimentales de Diomedes Díaz en la producción de El Cacique de la Junta. Participó también de Garzón, La Mamá del 10 y en la serie El Cartel de los Sapos: el origen.





