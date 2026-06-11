Colombia

Habrá ley seca en Bogotá durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio: fechas, horarios y sanciones

Gustavo Quintero explicó que la decisión se adoptó tras analizar lo ocurrido en la primera vuelta y afirmó que la medida busca que las autoridades concentren sus capacidades operativas en garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral

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Ilustración de una mesa de votación en Bogotá con una mujer de espaldas usando un cartel de 'Ley Seca'. Se ven votantes, urnas, y una bandera de Colombia.
La restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas regirá desde la tarde del viernes 19 de junio hasta el mediodía del lunes 22 de junio. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Bogotá confirmó que mantendrá la ley seca durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, una medida que busca fortalecer la seguridad y garantizar que la jornada electoral se desarrolle sin alteraciones al orden público.

La decisión fue anunciada por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, quien explicó que la medida se adoptó tras evaluar lo ocurrido durante la primera vuelta presidencial y ante la necesidad de concentrar todos los esfuerzos institucionales en el desarrollo de los comicios.

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¿Cuándo comienza y cuándo termina la ley seca en Bogotá?

De acuerdo con el Distrito, la restricción regirá desde las 6:00 de la tarde del viernes 19 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.

Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público, en cumplimiento de las disposiciones adoptadas para garantizar la tranquilidad durante la elección presidencial.

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A través de sus redes sociales, Gustavo Quintero explicó las razones detrás de la decisión.

“Después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial, de cara a la segunda vuelta en Bogotá se ha tomado la decisión de mantener la ley seca desde las 06:00 p.m. del viernes 19 de junio hasta las 12:00 p.m. del lunes 22 de junio”.

El funcionario agregó que la medida responde a la complejidad del escenario electoral y a la necesidad de enfocar todas las capacidades operativas de las autoridades en la protección de la jornada democrática.

“Sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico”.

Asimismo, agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró que la prioridad es preservar la tranquilidad durante las votaciones.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida busca enfocar las capacidades de las autoridades en la seguridad de la jornada electoral. - crédito @GAquinteroA/X
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida busca enfocar las capacidades de las autoridades en la seguridad de la jornada electoral. - crédito @GAquinteroA/X

¿Por qué se implementa la ley seca?

Las autoridades nacionales establecieron la restricción temporal a la venta y consumo de bebidas alcohólicas como una medida preventiva orientada a evitar alteraciones del orden público y facilitar las labores de vigilancia durante los comicios.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá señaló que durante el fin de semana electoral se desplegarán operativos especiales en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas cercanas a puestos de votación y lugares con alta concentración de ciudadanos.

Además, los cuadrantes de la Policía Metropolitana realizarán patrullajes reforzados para atender cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada democrática.

Pasillo de supermercado con estanterías de licores cubiertas con plástico y cinta amarilla de "CAUTION", y letreros de "LEY SECA". Compradores con carritos al frente.
Quienes incumplan la ley seca podrán enfrentar sanciones económicas y medidas correctivas contempladas en la normativa vigente. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Multas y sanciones por incumplir la ley seca

Tanto ciudadanos como establecimientos comerciales que incumplan la normativa podrán ser sancionados conforme a lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La supervisión y aplicación de las medidas estará a cargo del alcalde, inspectores de Policía y comandantes de estación.

Para este año, las sanciones económicas por vender, comprar o consumir bebidas alcohólicas durante el periodo de restricción pueden oscilar entre $233.454 y $1.867.632, dependiendo de la gravedad de la conducta y de las circunstancias en que se produzca la infracción.

De igual forma, los establecimientos comerciales que desacaten la medida podrían enfrentar cierres temporales y otras acciones administrativas contempladas en la normatividad vigente.

Las autoridades también recordaron que la denominada multa tipo 4 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana alcanza los $933.816, valor que puede ser impuesto en determinados casos relacionados con el incumplimiento de la restricción.

Ilustración de acuarela de Iván Cepeda (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha) frente a la Casa de Nariño con la bandera de Colombia. Hay urnas y papeles electorales.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta electoral del 21 de junio. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia define su próximo presidente el 21 de junio

La segunda vuelta presidencial enfrentará a dos fórmulas que representan proyectos políticos distintos para el país.

Por un lado competirán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, mientras que por el otro estarán Iván Cepeda y Aída Marina Quilcué, candidatos respaldados por el Pacto Histórico.

La jornada electoral del 21 de junio definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante el periodo constitucional 2026-2030, luego de que ninguno de los aspirantes lograra superar el 50% de los votos válidos en la primera vuelta.

Según los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,73% de los votos válidos, mientras que Iván Cepeda alcanzó el 40,91%, lo que hizo necesaria una nueva votación para escoger al próximo mandatario de los colombianos.

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