Christopher Carpentier revela reacción de Margalida Castro a la salsa que hizo en MasterChef y que le cayó mal

Foto tomada de Instagram @chriscarpentier

Desde 2018 hasta el día de hoy el Canal RCN ha realizado tres entregas ‘celebrity’ de MasterChef, es decir, han sido temporadas en las que los participantes son famosos de la farándula nacional y uno que otro extranjero. Por lo tanto, a lo largo y ancho de MasterChef Celebrity son muchas las preparaciones que los jurados - los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Christopher Carpentier – han tenido que probar para poder calificar los platos, elegir los ganadores de los respectivos retos, y por supuesto, los que merecen ser eliminados del reality gastronómico.

Como le pasa a cualquier ser humano en la vida, sea famoso o no, hay días buenos y días malos. En este caso, las celebridades pueden tener preparaciones muy halagadas, pero no falta el día en que se desviaron un poco del camino y presentaron alguna preparación floja. Por ejemplo, en MasterChef Celebrity 2018 Margalida Castro hizo una salsa que se le hizo muy desagradable a Christopher Carpentier. De esto dio cuenta el chef chileno en una entrevista que dio este mes de agosto durante el programa Bravíssimo de City TV.

Cuando le preguntaron por “el plato menos favorito que haya probado”, Carpentier opinó: “Lo tengo clarísimo, una salsa que me mandó a la cama dos días. Una salsa que hizo mi amada Margalida que era solo ajo, y yo con el ajo no soy buen amigo (...) me acuerdo patente, era un sábado o viernes que en la noche era el cumpleaños del director del programa, nos íbamos a juntar y yo no pude ir porque la salsa me liquidó”.

Ahora, el chileno recibió el mismo interrogante sobre un plato que no le gustara durante una entrevista para ‘Backstage’ (Canal RCN), y allí reveló la reacción de la actriz santandereana sobre su salsa. “Una salsa que me hizo Margalida (...) me enfermé, literal, quedé mal dos días que una noche no me levanté. (...) Margalida se ríe porque ella sabe, ella se acuerda de esa salsa”.

Varias veces Christopher Carpentier ha hecho manifiesto su rechazo hacia el ajo. Incluso, eso también se ha visto en MasterChef Celebrity Colombia 2021.

Participantes que siguen en pie en MasterChef Celebrity Colombia 2021:

En lo que va del programa siguen en pie diez famosos concursantes de los 20 iniciales: Pity Camacho (actor), Gregorio Pernía (actor), Marbelle (cantante), Viña Machado (actriz), Carla Giraldo (actriz), Endry Cardeño (actriz), Frank Martínez (comediante), Diego Camargo (comediante), Liss Pereira (comediante) y Emmanuel Esparza (actor español).

El pasado sábado 14 de agosto se hizo un reto de eliminación, pero al final nadie salió.

Pity Camacho, Marbelle y Viña Machado tuvieron que ir a eliminación y el reto impuesto fue: preparar lengua. Los tres lo dejaron todo en la cancha con sus recetas y fue tanto así que nadie salió. Como dijo Rausch en el programa: “Realmente hoy nosotros tres no logramos ponernos de acuerdo y como los tres platos fueron muy buenos, fueron fantásticos los tres decidimos, al no ponernos de acuerdo, que ninguno se podía ir”.

Lo anterior nivela un poco la competencia puesto que, anteriormente – hacia principios de julio - Alicia Machado (actriz y ex Miss Universo venezolana) y Lucho Díaz tuvieron los platos más flojos en su reto de eliminación luego de que sus respectivos arroces quedaran crudos, como los jurados no perdonan nada que sea entregado en este estado, ambos fueron eliminados al mismo tiempo.

Ambos casos: que haya eliminación doble o que simplemente no haya eliminación, es algo que nunca había pasado en el formato… hasta ahora.

