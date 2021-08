Tini y Manuel Turizo lanzan el videoclip de ‘Maldita foto’

Tini y Manuel Turizo en video musical de 'Maldita foto'. Foto: Captura de pantalla

“¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvidé los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires, con tu acento me hablas y se me va el aire. Es que lo tuyo con lo mío combina, yo tu hombre y tú mi mina. Si tú me sigues bailando así me mudo pa’ Argentina”, es una de las partes que entona Manuel Turizo, tras sumarse al talento musical de Tini en su tema ‘Maldita foto’, que fue lanzado junto con su videoclip el 19 de agosto.

Aunque en ocasiones los cantantes eligen a modelos o actores para protagonizar las historias de sus videos musicales, en esta oportunidad la argentina y el colombiano, además de ser quienes cantan el tema, también ejercen como protagonistas de la pieza audiovisual, la cual hasta el día de hoy va por los casi cuatro millones de visualizaciones en YouTube.

Algunos días antes del lanzamiento del video musical de ‘Maldita foto’, los cantantes empezaron a publicar fotos juntos en sus respectivas redes sociales, pero sin revelar inicialmente que todo era parte de la publicidad de su colaboración. En vista de esto, algunos se olieron que se venía un trabajo en conjunto, pero hubo medios de comunicación que corrieron el rumor sobre la posibilidad de una relación romántica entre Tini y Turizo. Sin embargo, el cantante urbano, desde hace un año aproximadamente, tiene un noviazgo con Joselina Sorza.

Post en Instagram de Tini. Foto: @tinistoessel

Últimos lanzamientos musicales de Tini:

En 2020 la cantante argentina sacó al mercado su álbum ‘Tini Tini Tini’. Y, durante los últimos meses, es decir, lo que va del 2021 ha entretenido a sus fanáticos con canciones como ‘Miénteme’, que grabó junto a su compatriota María Becerra. La pieza audiovisual está disponible en YouTube desde finales de abril pasado con cientos de visualizaciones.

Por otro lado, en julio pasado la argentina sumó su talento al de la española Lola Índigo y el de la mexicana Belinda en la canción ‘Niña de la escuela’.

Además de tener entre su repertorio canciones de reguetón, Tini también se ha ido por los caminos del pop, algunas de las canciones que tiene en este género son ‘Te olvidaré’, ‘Consejo de Amor’ (colaboración con Morat), ‘Oye’ (colaboración con su exnovio Sebastián Yatra), entre otras. También ha mezclado ambos géneros en lo que se conoce como pop urbano.

Últimos lanzamientos musicales de Manuel Turizo:

En estos ocho meses el colombiano ha lanzado hit tras hit, entre ellos ‘Amor en coma’, en conjunto con su compatriota Maluma. El videoclip está disponible desde abril pasado.

Poco después estrenó ‘Antes que te vayas’ y ‘Hoy vuelvo a beber’, ambos temas con sus videos musicales. Paralelamente, también ha compartido las piezas audiovisuales de otras canciones.

Este año Turizo también promociona su álbum ‘Dopamina’, que salió al mercado también en abril.

