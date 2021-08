¿Realmente el tamaño del pene importa durante una relación sexual?

(Getty Images)

Probablemente uno de los temas del universo de la sexualidad que más genera conversación es: ¿El tamaño del pene importa? Y después de ahí se puede ser más enfático ¿realmente importa para qué? ¿porque tiene X influencia en la autoestima del hombre? ¿es importante para que la pareja alcance el orgasmo? ¿es importante como estímulo visual? En fin, la lista de preguntas y curiosidades puede ser larga, sin embargo, aquí nos vamos a centrar en contestar algunos interrogantes con la ayuda de Flavia Dos Santos, sexóloga y psicóloga.

Para comenzar, se va directo al grano respecto de si tiene alguna importancia el tamaño del pene en el desarrollo de una relación sexual rumbo al orgasmo de la pareja. De acuerdo con la experta brasileña esto no es así. “El tamaño del pene importa para el tipo aumentar su autoestima y nada más. El pene no es el que provoca un orgasmo, es la mente de la mujer. El orgasmo es una respuesta psicológica, la lubricación es una respuesta fisiológica, entonces no tiene nada que ver pene con orgasmo, es más, hay mujeres que tienen un orgasmo con estimulo de los pezones, hay mujeres que tienen un orgasmo con fantasías eróticas, pero en nuestra cultura falocéntica todo depende de un súper pene para obtener placer, mentira”.

Respecto de las mujeres que les cuesta conseguir un orgasmo por medio de la penetración, aquí hay que resaltar que el tamaño del pene no es el responsable. Por otro lado, se puede llegar al clímax por otros caminos.

“75% de las mujeres en el mundo solo tiene un orgasmo con estímulo directo del clítoris, es decir, con sexo oral o masturbación. Eso es lo que se llama estrategia orgásmica, uno disfruta de todo el juego erótico, disfruta de todos los comportamientos placenteros sexuales y a la hora de tener un orgasmo va a la fija a una posición o a una práctica”, expresa Flavia Dos Santos en diálogo con Infobae Colombia.

Y si hablamos sobre si existe un ‘tamaño de pene ideal’, teniendo en cuenta que se está hablando en terrenos de una relación sexual, la experta en sexología no da una medida, sino que nombra un par de factores que salen a relucir como que “el tamaño ideal del pene es aquel que corresponde a las ganas y capacidad de entrega”.

Las posiciones sexuales que favorecen al pene dependiendo el tamaño:

En cuanto a las poses sexuales, cada quien tendrá sus gustos, ya sea porque X o Y le parece más placentera, porque visualmente le llama más la atención, porque se siente más cómodo o cómoda. Como dicen por ahí: cada quien con su cada cual. Empero, siempre se pueden hacer algunas recomendaciones para disfrutar un poco más del sexo, en este caso, teniendo como protagonista en este artículo el tamaño del pene.

¿Qué pose es más conveniente para un pene grande?: Flavia Dos Santos recomienda las posiciones de lado. “Un pene grande normalmente tiene que tener posiciones que no hagan tan profunda la penetración, lo más recomendable es que sean de lado, como en cucharita o lo más recomendado es que la mujer pueda elegir las posiciones donde ella está sobre él y pueda garantizar que no le va a lastimar”.

¿Qué pose es más conveniente para un pene que no sea precisamente grande?: Al contrario de lo anterior, aquí se busca profundidad en la penetración. Algunas poses recomendadas pueden ser estar ‘en cuatro’ o que el hombre esté sobre la mujer.

Tumbando mitos sobre el tamaño del pene:

El sexo es un universo que da mucho material para la creación de mitos. Por ejemplo, en este caso se ha escuchado decir que el grandor del pene puede ser proporcional a la altura del hombre, al tamaño de sus manos o de sus pies. Pero esto “no tiene ningún fundamento científico, el tamaño del pene es un tema genético y tiene que ver con la genética de este hombre como va en su familia, el tamaño de los pies, de la nariz, de la lengua no influye en nada”.

Por último, la brasileña resalta que el pene no es el protagonista en un encuentro sexual, sino el desempeño de la persona. Básicamente con una frase lo resume todo: “¿De qué sirve un bastón grande si el mago no sabe hacer magia?”, por tal motivo, “el protagonista es la persona que está dispuesta a comunicarse, a sentir y a dar placer”.

