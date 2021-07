Comienza la distribución de la vacuna de Moderna en Colombia: estos son los territorios a donde llegará

Trabajadores desembarcan un cargamento de vacunas que llegó desde Estados Unidos, hoy, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá (Colombia).EFE/ Carlos Ortega

Tras dos días desde su llegada al país, los 3,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, donadas a Colombia por el Gobierno de Estados Unidos finalmente comenzarán a ser distribuidas por todo el territorio nacional, según informó esta noche el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Bermont.

“Hasta hoy se Pudo distribuir porque los certificados de calidad de parte de la farmacéutica llegaron al Invima y por su puesto llegaron al Ministerio de Salud. Con esta autorización podemos empezar ya la distribución de todas estas vacunas en el territorio nacional. Serán 2.7 millones de vacunas destinadas para primeras dosis y el resto serán guardadas para las segundas dosis de estos primeros lotes que vamos a distribuir”, informó el funcionario por medio de un video.

En el mismo explicó que los primeros territorios en recibir las dosis serán algunos de los que denunciaron problemas de desabastecimiento este martes 27 de julio. Estos son, según dijo, Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y “estamos haciendo todo lo posible por llegar a Santander y el Valle del Cauca el día de hoy. Mañana saldrán a 17 territorios del territorio nacional”.

Igualmente, explicó que el plan es distribuir dos millones de dosis para ciudades capitales y 700.000 para el resto de poblaciones de los 19 departamentos a las que las enviarán entre hoy y mañana.

“Con esto tendremos un gran avance en el Plan Nacional de Vacunación y completaremos más esquemas de primeras dosis en un momento complejo con la llegada de la variante Delta y que requiere acelerar el proceso de vacunación en todo el país”, concluyó Bermont.

De esta manera se le ofrecen soluciones a Bogotá, que por medio de la Secretaría de Salud había anunciado en la mañana de este mismo martes que las primeras dosis de vacunas contra el covid-19 se aplicarían de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de los puntos de inmunización en Bogotá y hasta agotar existencias. Sólo se continuará con la aplicación a madres gestantes y de todas las segundas dosis.

“Vacunas para primeras dosis, personas que vayan a iniciar su proceso de vacunación, tenemos aproximadamente 20.000. Estamos por su puesto, con toda la ilusión, esperando que nos den las vacunas de Moderna que sabemos llegaron al territorio nacional y de las cuales nos van a asignar una buena cantidad, pero el Gobierno nacional está en el proceso de nacionalización y otros aspectos de carácter legal”, dijo al respecto el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez.

Un caso similar se vive en Medellín, donde el alcalde Daniel Quintero Calle, informó en las últimas horas que, debido a la falta de biológicos contra el covid, la aplicación de primeras dosis para este 27 de julio se realizará en la ciudad únicamente con cita previa.

“Por agotamiento de vacunas este Martes 27 de julio no habrá administración de primeras dosis sin cita en la ciudad. Vacunación con agendamiento se mantiene. Esperamos reactivar primeras dosis con la llegada de vacunas de Moderna al país.”, escribió el mandatario local a través de su cuenta de Twitter.

Por otra parte están Barranquilla y Cartagena, que se sumaron a la lista de ciudades sin primeras dosis suficientes durante horas de la tarde.

“Ha sido una experiencia bastante desagradable, porque la particularidad es que he sacado tiempo de mi jornada laboral para vacunarme, cumpliendo con mi deber, sin embargo, el domingo fui a un punto cercano a mi casa y no había vacuna. El lunes llegué a tres centros comerciales donde se supone que también están vacunando y tampoco había primeras dosis. Este martes llegué a otros tres puntos y lo que me dicen es que se acabaron desde ayer y que mucha gente ha llegado a vacunarse y no lo han logrado”, dijo al respecto Diana Navarro, una ciudadana barranquillera entrevistada por Blu Radio.

En la capital de Bolívar, por su parte, fue el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) el que reportó que a partir de mañana, y hasta que lleguen nuevos biológicos, sólo se le aplicarán primeras dosis a mujeres gestantes y a menores de edad con comorbilidades

