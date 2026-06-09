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Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

Las autoridades confirmaron que las cuatro personas secuestradas fueron asesinadas en la vereda Las Camelias, en el nordeste del departamento

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Los dos hombres hacen parte del frente 4 de las disidencias de las Farc - crédito Viajando por Antioquia/Gobernación de Antioquia
Los dos hombres hacen parte del frente 4 de las disidencias de las Farc - crédito Viajando por Antioquia/Gobernación de Antioquia

Un fin de semana de temor y zozobra se vivió en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios, en el nordeste de Antioquia, .

Cuatro personas fueron encontradas sin vida en medio de una incursión armada ocurrida en la finca El Bosque, ubicado en el nordeste antioqueño. Además, se reportó la quema de dos viviendas que pertenecerían a las víctimas, en actos registrados en la tarde del sábado 6 de junio.

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Según los reportes oficiales, los responsables de esta nueva acción ilegal serían integrantes del frente 4 del Bloque Magdalena Medio, de las disidencias de las Farc, estructura que opera bajo las órdenes de alias Calarcá.

La incursión armada dejó cuatro muertos y dos viviendas incineradas - crédito Captura de Pantalla X
La incursión armada dejó cuatro muertos y dos viviendas incineradas - crédito Captura de Pantalla X

Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia, liderada por Andrés Julián Rendón, anunció la identidad de los dos responsables del secuestro y asesinato de las cuatro personas, por lo que ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita su captura.

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Entre los sujetos identificados por las autoridades departamentales se destaca Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera, por quien se ofrece 300 millones de pesos, al ser señalado de ser el autor material de la masacre.

De otro lado, se encuentra alias Johan Veneco, a quien las autoridades vinculan con la ejecución directa del crimen, y que tendría una suma de 100 millones de pesos por su captura.

- crédito @AndresJRendonC/X
- crédito @AndresJRendonC/X

“Por alias Jhon Fiera, cabecilla del frente 4 de las Farc, hasta 300 millones de pesos. Este sujeto sería el determinador de los homicidios y actúa bajo el mando de Calarcá. Y por alias Johan Veneco, hasta 100 millones de pesos, quien habría participado de manera directa en los asesinatos y es el hombre que aparece en la fotografía con las víctimas”, indicó el mandatario departamental en una publicación hecha en X.

Las víctimas fueron identificadas como Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, además de dos trabajadores de la finca donde ocurrieron los hechos. Incluso, se reportó que los cuatro habían sido vinculados como presuntos colaboradores del Clan del Golfo, según detalló una fuente policial a Caracol Radio.

Así mismo, los presuntos secuestradores exigieron 60 millones de pesos para liberar a las cuatro personas retenidas, pero que el familiar describió que no tenía los recursos suficientes para acceder a esa petición.

Masacre en Las Camelias, Antioquia: confirman muerte de cuatro retenidos tras ataque del Frente 4 - crédito @Julian_VasquezP/X
Masacre en Las Camelias, Antioquia: confirman muerte de cuatro retenidos tras ataque del Frente 4 - crédito @Julian_VasquezP/X

Perfil criminal de ‘Jhon Fiera’

Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera, nació el 10 de agosto de 1988 en El Bagre (Antioquia) y entró a la insurgencia a los 19 años, de acuerdo con la investigación revelada por el diario local El Colombiano.

De joven transportaba alimentos, mercancías e insumos médicos en burros y mulas. Esa actividad llamó la atención de la compañía móvil Gerardo Guevara del bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc, que lo reclutó como miliciano.

Entre 2006 y 2008 usó la arriería como fachada para mover mensajes, municiones y material logístico para operaciones subversivas. Después pasó a ser combatiente raso y explosivista bajo las órdenes de José Portela, alias Zabala, de acuerdo con la investigación del medio local.

Cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno en La Habana en 2016, Montoya se negó a dejar las armas, por lo que continuó cobrando extorsiones a minas de oro del Bajo Cauca y del sur de Bolívar, y también entró al negocio del narcotráfico mediante la comercialización de pasta y base de coca en esa región.

Recompensa alias Jhon Fiera - crédito Gobernación de Antioquia
Recompensa alias Jhon Fiera - crédito Gobernación de Antioquia

Para el año 2020, fue contactado por delegados de Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, para sumarse a la reunificación del bloque Magdalena Medio impulsada por el Estado Mayor Central (EMC) desde Antioquia hasta Norte de Santander.

Montoya aceptó y recibió la comandancia del frente 4°, con injerencia en Segovia, Remedios y El Bagre, en Antioquia, y en Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa, en Bolívar.

Sin embargo, tras la separación entre ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, se llevó a varios de sus mandos, entre ellos a ‘Jhon Fiera’, según el informe citado por El Colombiano.

Ilustración de dos hombres uniformados de militar armados en una selva tropical. Uno lleva chaleco verde, el otro camuflaje y gafas de sol, ambos con otros soldados de fondo.
Ilustración de alias Ivan Mordisco y alias Calarca, jefes de facciones disidentes de las FARC, representados en la selva del Guaviare, donde sus grupos mantienen intensos combates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frente 4° del bloque Magdalena Medio de las Farc adscrito al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), es una estructura que responde a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, operando en la frontera entre Antioquia y Bolívar.

Este grupo, según informes de inteligencia, mantiene una disputa por el control de una zona aurífera y de corredores ilegales, que ha dejado a la población campesina y minera atrapada en medio de una guerra que se agravó desde septiembre de 2023.

El Ejército y la Policía sostienen que el frente cuarto de las disidencias de alias Calarcá tendría una alianza estratégica con el frente José Antonio Galán del ELN para conservar el control territorial y planear ataques conjuntos contra la Fuerza Pública.

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