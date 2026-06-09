Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Las autoridades lo señalan como el presunto autor material del ataque, ejecutado con ocho disparos, mientras que alias Wilmer y alias Angélica habrían intervenido en tareas de soporte, según la investigación oficial - crédito Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación informó que agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta llevaron a cabo una operación en inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta, en la que resultaron detenidos dos hombres y una mujer relacionados con el crimen de Cristian Hernando Herrera.

Entre los capturados se encuentra el presunto autor material del homicidio, identificado preliminarmente como alias Demonio, que habría ejecutado el ataque contra el periodista. Las otras dos personas detenidas, alias Wilmer y alias Angélica, habrían cumplido roles de logística y apoyo.

PUBLICIDAD

“Demonio” estaría dedicado a la comisión de homicidios y hurtos. Según informes del Ministerio de Defensa, este sujeto habría sostenido vínculos delincuenciales con alias Porras de la estructura delincuencial Familia P.

Cristian Herrera estaba con algunos familiares cuando fue abordado por un sicario que abrió fuego en su contra - crédito @60segundosco/X

De acuerdo con las autoridades, la mujer habría realizado labores de inteligencia en la zona, mientras que el taxista habría facilitado el arma homicida al sicario poco antes del ataque. Varios vecinos reconocieron a la mujer y colaboraron en la investigación, aportando testimonios clave. Asimismo, se logró la incautación de 4 vehículos, los cuales habrían sido utilizados para la ejecución del homicidio.

PUBLICIDAD

El crimen de Cristian Herrera

Cristian Herrera, periodista judicial reconocido por sus investigaciones sobre casos de corrupción y crimen organizado en Norte de Santander, fue atacado con ocho disparos cuando intentaba ingresar a la vivienda de su suegra.

El atentado ocurrió en presencia de su esposa e hijos. Según la investigación, la mayoría de los proyectiles impactaron en sus extremidades y torso, lesiones que ocasionaron su muerte minutos después.

PUBLICIDAD

Alias Demonio fue señalado como presunto autor material del asesinato de Cristian Herrera, mientras alias Wilmer y alias Angélica habrían cumplido funciones de logística y apoyo- crédito Composición fotográfica Policía Nacional

Desde 2003, Herrera había recibido amenazas por su labor periodística. En los días previos al ataque, no había reportado nuevas intimidaciones, según confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda. El comunicador contaba con un esquema de protección, que incluía un vehículo blindado asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Investigación y pruebas

La rápida identificación y detención de los presuntos responsables fue posible gracias al análisis de más de 400 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y a la recolección de más de diez testimonios.

PUBLICIDAD

Las autoridades resaltaron que el presunto sicario fue identificado también por los tatuajes en sus brazos, visibles en los videos del ataque. Durante el operativo se incautaron cuatro motocicletas, incluida la que habría sido utilizada para perpetrar el crimen.

La Policía identificó al presunto sicario por los tatuajes visibles en los videos del ataque e incautó cuatro motocicletas, incluida la que habría sido usada en el homicidio - crédito Policía Nacional

El coronel Ojeda explicó a Noticias Caracol que los detenidos habrían planeado el atentado con un alto grado de organización. “Realizamos la verificación de las cámaras de video y observamos la planeación. Esta organización realizó labores de seguimiento al periodista durante varios días”, afirmó el oficial, que además subrayó la colaboración entre el Gaula Militar, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Audiencias y proceso judicial

La Fiscalía General de la Nación informó que en las próximas horas los detenidos serán presentados ante un juez penal de control de garantías. Se les imputarán cargos por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes, accesorios y municiones. Las audiencias preliminares avanzaron la tarde del 9 de junio.

Las autoridades no descartan la existencia de autores intelectuales detrás del asesinato de Cristian Herrera. El coronel Ojeda indicó que la investigación continuará para determinar quién dio la orden de cometer el homicidio: “Sabemos que ellos solo son los autores materiales. Posiblemente debemos llegar al determinador, al autor intelectual de este homicidio”, mencionó el oficial al medio citado.

PUBLICIDAD

Reacciones y contexto

La Fiscalía imputará a los detenidos por homicidio agravado y porte de armas, mientras las autoridades buscan a los autores intelectuales del asesinato de Cristian Herrera - crédito @FLIP_org/X

El asesinato de Cristian Herrera provocó expresiones de rechazo en diversos sectores y llevó a la Alcaldía de San José de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander a ofrecer una recompensa de hasta $100 millones por información que condujera a la captura de los responsables. Además, equipos de investigación de Bogotá se desplazaron a Cúcuta para apoyar las indagaciones.

La labor periodística de Herrera incluyó su participación en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y su papel como asesor en la Secretaría de Seguridad de la ciudad. Las autoridades aseguraron que continuarán las investigaciones para esclarecer plenamente el caso.

PUBLICIDAD