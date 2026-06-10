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Luka Modrić, figura de Croacia, habló sobre su salud previo al debut ante Inglaterra en el Mundial 2026: “Me siento cada vez mejor”

El capitán explicó que la decisión dependerá de la lesión en el pómulo y de la recomendación sanitaria, después de disputar algunos encuentros con protección antes del debut ante Inglaterra

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La selección de Croacia llegó a Washington desde Zagreb en un vuelo chárter y se instaló en Alexandria, Virginia, antes de su debut mundialista ante Inglaterra-crédito Antonio Bronic/REUTERS
La selección de Croacia llegó a Washington desde Zagreb en un vuelo chárter y se instaló en Alexandria, Virginia, antes de su debut mundialista ante Inglaterra-crédito Antonio Bronic/REUTERS

La Copa del Mundo 2026 comienza a prender motores, y una de las candidatas a ganar el certamen es la selección de Croacia, finalista en la edición de Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022.

Para ello, el equipo de Zlatko Dalić contará con la presencia del volante Luka Modrić en su plantilla, y tendrá una nómina experimentada con experiencia en las principales ligas del fútbol europeo.

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A raíz de la presencia de Luka Modrić, el volante del A.C. Milán de Italia habló acerca de de su recuperación tras una fractura que sufrió en el pómulo izquierdo, en un duelo por la Serie A ante Juventus, el 26 de abril de 2026.

Los balcánicos quieren conquistar su primera copa del mundo en la historia-crédito HRT Croacia
Los balcánicos quieren conquistar su primera copa del mundo en la historia-crédito HRT Croacia

En este contexto, el 9 de junio de 2026, la selección de Croacia llegó a Washington desde Zagreb en un vuelo chárter y se instaló en una base en Alexandria (estado de Virginia) a días de su debut mundialista ante Inglaterra.

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El capitán Luka Modrić adelantó que podría dejar la protección facial dependiendo su evolución médica:

“Jugué algunos partidos con máscara. Veré si continuaré con la máscara contra Inglaterra o no. Me siento mejor cada vez y la opinión del médico es positiva respecto a mi recuperación. El pronóstico es bueno y creen que tal vez solo la necesite contra Inglaterra, y que después podré jugar sin ella”, dijo.

Luka Modric jugó la temporada 2025-2026 en el AC Milan de la Serie A de Italia. A sus 40 años, formó parte del plantel del club y también fue convocado por la selección de Croacia para disputar el Mundial 2026. Durante la temporada, Modric disputó 37 partidos con el AC Milan y mantuvo un rol relevante tanto en su club como en la selección nacional, en un total de 2.864 minutos, marcó dos goles y realizó tres asistencias. A continuación, estas fueron sus estadísticas:

  • 14 de septiembre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el AC Milán 1-0 Bolonia
  • 13 de febrero de 2026 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Pisa 1-2 AC Milán

Convocados de la selección de Croacia

Listado de los jugadores de la selección de Croacia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación Croata de Fútbol
Listado de los jugadores de la selección de Croacia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación Croata de Fútbol

Porteros

  • Dominik Livaković – Dinamo (CRO).
  • Dominik Kotarski – København (DEN).
  • Ivor Pandur – Hull City (ENG).

Defensas

  • Joško Gvardiol – Manchester City (ENG).
  • Duje Ćaleta-Car – Real Sociedad (ESP).
  • Josip Šutalo – Ajax (NED).
  • Josip Stanišić – Bayern (GER).
  • Marin Pongračić – Fiorentina (ITA).
  • Martin Erlić – Midtjylland (DEN).
  • Luka Vušković – HSV (GER).

Mediocampistas

  • Luka Modrić – Milan (ITA).
  • Mateo Kovačić – Manchester City (ENG).
  • Mario Pašalić – Atalanta (ITA).
  • Nikola Vlašić – Torino (ITA).
  • Luka Sučić – Real Sociedad (ESP).
  • Martin Baturina – Como (ITA).
  • Kristijan Jakić – Augsburg (GER).
  • Petar Sučić – Inter (ITA).
  • Nikola Moro – Bologna (ITA).
  • Toni Fruk – Rijeka (CRO).

Delanteros

  • Ivan Perišić – PSV (NED).
  • Andrej Kramarić – Hoffenheim (GER).
  • Ante Budimir – Osasuna (ESP).
  • Marco Pašalić – Orlando City (USA).
  • Petar Musa – Dallas (USA).
  • Igor Matanović – Freiburg (GER).

Preconvocados

  • Lovro Majer – Wolfsburg (GER)
  • Franjo Ivanović – Benfica (POR)
  • Dion Drena Beljo – Dinamo (CRO)
  • Ivan Smolčić – Como (ITA)
  • Karlo Letica – Lausanne-Sport (SUI)
  • Adrian Segečić – Portsmouth (ENG)
  • Luka Stojković – Dinamo (CRO)

Estos son los partidos de la selección Croacia en el grupo L

Inglaterra vs. Croacia

  • Fecha: Miércoles, 17 de junio 2026 - 4:00 p. m. (hora Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos.

Panamá vs. Croacia

  • Fecha: Martes, 23 de junio 2026 - 7:00 p. m. (hora Este de los Estados Unidos)
  • Estadio: BMO Field, Toronto, Canadá.

Croacia vs. Ghana

  • Fecha: Sábado, 27 de junio 2026 - 5:00 p. m. (hora Este de los Estados Unidos)
  • Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia

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