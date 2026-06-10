Iván Cepeda habló de la posibilidad de una nueva reforma tributaria si llega a la Presidencia: “Concertar un pacto fiscal”

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El candidato presidencial Iván Cepeda reveló parte del plan de gobierno que efectuaría en caso de ganar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, donde se enfrentará al aspirante de derecha Abelardo de la Espriella.

El senador del Pacto Histórico, en declaraciones a Caracol Radio, hizo referencia a su programa económico, recalcando que el déficit fiscal de Colombia ha tenido una notable reducción frente a lo recibido por Gustavo Petro en 2022. “Recibimos una deuda de 120 billones de pesos que este Gobierno ha pagado de manera rigurosa”, expresó el congresista oficialista al citado medio de comunicación.

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Así mismo, indicó que el déficit fiscal integra el mismo grupo de urgencias estatales que la salud y la transición energética, y planteó que la discusión no se limita a aumentar ingresos, sino a decidir el mecanismo político para hacerlo viable.

El elevado déficit fiscal colombiano representa el principal riesgo para la sostenibilidad del crecimiento pronosticado para 2026 - crédito Juan Páez/Colprensa

Para Cepeda, existen dos formas de abordar la crisis fiscal en el país. “Una es sencillamente ir al Congreso con una reforma tributaria y comenzar una discusión intensa y un debate que puede ser que termine en lo que han terminado otros intentos, como la ley de financiación. O concertar lo que hemos llamado un pacto fiscal”, describió.

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En cuanto a lo último, el candidato propuso que el Estado no se limite a tramitar una ley tributaria, sino que negocie un acuerdo sobre impuestos, recaudo y decisiones económicas para reducir el déficit fiscal con respaldo político más amplio.

“El Estado colombiano requiere dos procesos que hay que hacer urgentemente. Uno, convertir en información digital e informatizar todas las distintas áreas del Estado. Y en segundo lugar, simplificar los procedimientos”, complementó.

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La incertidumbre sobre la reforma tributaria persiste ante la ausencia de una mayoría clara en el Congreso de la República - crédito Colprensa

Por último, enfatizó que, de lograrse ese acuerdo previo, no se descartaría presentar una nueva reforma tributaria que, a diferencia de los anteriormente negados, pueda ser aprobado sin dificultades por el Congreso.

“En el área fiscal también será necesario que una concertación en torno a los temas de tributación y, por ejemplo, que las decisiones de la junta directiva del Banco de la República puedan ser objeto de una concertación (...) y dé un acuerdo que ojalá permita que hagamos una reforma tributaria concertada. Digo, ojalá“, puntualizó.

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Los ‘fantasmas’ de su campaña

Por otra parte, Iván Cepeda hizo referencia a los cuestionamientos que ha recibido por varios sectores y gremios empresariales sobre su visión de país en materia económica.

De hecho, el senador sostuvo que alrededor de su plan de gobierno persisten especulaciones y atribuyó parte de la desconfianza a falta de conocimiento sobre sus planteamientos.

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Consejo Gremial - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@ConsejoGremial/X

“Hay fantasmas que pueden ser producto de la ignorancia, del desconocimiento, de no haber podido acercarse o que no hayamos encontrado con el empresariado los espacios para tener un diálogo más fructífero. Pero también hay fantasmas que se han construido y se siguen alimentando de manera malintencionada”, declaró el candidato a Caracol Radio.

Además, reiteró su invitación a que se acepte un encuentro formal con los empresarios del país para abordar sus dudas al respecto. De hecho, recordó que tenía previsto un encuentro con el Consejo Gremial Nacional, teniendo en cuenta que las organizaciones si han tenido reuniones con otros candidatos presidenciales, pero que, según él, no ha tenido respuesta.

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“Aquí estoy listo a dialogar. Solicité al Consejo Gremial Nacional una reunión en estos días que ha escuchado o escuchó a todos los candidatos excepto a mí. Vale la pena preguntar por qué soy el único candidato que no ha sido recibido por el Consejo Gremial Nacional”, afirmó en la entrevista a la cadena radial colombiana.

Aliadas defiende su participación en la reunión entre AmCham e Iván Cepeda como parte del diálogo democrático - crédito @mclacouture/X

También recordó una conversación previa con la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), a la que asistió por invitación de María Claudia Lacouture, y dijo que ese acercamiento fue criticado por sectores independientes y de oposición.

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“Hubo un gran escándalo, que cómo era posible que empresarios estuvieran dialogando conmigo (...) Entonces, lo primero es desprevenirse, escuchar y poder entender quién es el otro”, sugirió.

Por último, Iván Cepeda insistió que dentro de su plan de gobierno no tiene presente la ‘estatización’ de las empresas privadas, y desmintió que su visión de Gobierno no está relacionada con países afines a ideologías comunistas como Venezuela o Cuba.

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“Esos eran los mismos temores que había con el entonces candidato Gustavo Petro. Todo eso son invenciones”, concluyó.