Este fue el tatuaje que permitió identificar al presunto sicario del periodista Cristian Herrera en Cúcuta: la ruta de escape de ‘Demonio’

El periodista fue asesinado cuando llegaba a su domicilio la tarde del sábado 6 de junio de 2026, y tres días después fueron capturadas las tres personas que van hasta el momento como parte del proceso que sigue en curso - crédito Fiscalía | @JACOBOSOLANOC/X

La investigación por el homicidio del periodista Cristian Herrera que perpetró un sicario el sábado 6 de junio en Cúcuta avanza con pasos firmes gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Metropolitana en la capital de Norte de Santander.

Las autoridades confirmaron el martes 9 de junio la captura de tres personas vinculadas al caso, incluido el presunto autor material del homicidio (alias Demonio, junto a “Wilmar” y “Angélica”), gracias a la recolección de pruebas y la colaboración ciudadana incentivada por una millonaria recompensa.

PUBLICIDAD

Herrera fue interceptado y atacado por hombres armados cuando se dirigía a su casa en el barrio Quinta Oriental. Desde ese momento, la investigación se activó con el análisis de videos de cámaras de seguridad y la recopilación de información clave de la comunidad, destacó El Tiempo.

Las autoridades revisaron más de 400 horas de grabación de cámaras ubicadas en conjuntos residenciales del sector, lo que permitió reconstruir los movimientos de los implicados antes y después del sicariato.

PUBLICIDAD

Él es el presunto sicario detenido, y señalado de asesinar al periodista Cristian Herrera: alias Demonio - crédito Fiscalía

Una de las pistas clave para dar con los responsables fue la observación de que el presunto sicario, identificado como miembro de la organización delincuencial Familia P (organización criminal bajo el liderazgo de Ever Carreño Corredor, conocido como alias Porras), había cubierto un tatuaje en su brazo para dificultar su identificación.

A su vez, el comandante de la Policía de Cúcuta confirmó en declaraciones a Noticias Caracol que este detalle fue parte de la estrategia del agresor para desviar a los investigadores.

PUBLICIDAD

A pesar de ello, el trabajo de inteligencia permitió identificarlo, y sobre todo luego de recibir información relevante de la ciudadanía.

El incentivo (la recompensa de 100 millones de pesos) se planteó para quienes brindaran datos “veraces y oportunos” que ayudaran a ubicar a los responsables del asesinato, sostuvo el oficial.

PUBLICIDAD

La respuesta fue inmediata y valiosa, facilitando la ubicación del presunto sicario en una casa cerca de la terminal de transportes, a 48 horas de cometido el crimen, cuando intentaba abandonar la ciudad.

Las autoridades lo señalan como el presunto autor material del ataque, ejecutado con ocho disparos, mientras que alias Wilmer y alias Angélica habrían intervenido en tareas de soporte, según la investigación oficial - crédito Policía Nacional

Junto al presunto sicario fueron capturados un taxista (“Wilmar”), y una mujer (“Angélica”), quienes, según la investigación, desempeñaron funciones logísticas y de transporte en la planeación y ejecución del crimen.

PUBLICIDAD

En el operativo también se incautaron cuatro motocicletas, un taxi y tres celulares, elementos que habrían sido utilizados para la vigilancia, seguimiento y materialización del homicidio.

El prontuario criminal del presunto sicario que perpetró el crimen de Cristian Herrera

El historial judicial del señalado sicario incluye antecedentes por microtráfico y una detención previa el 15 de mayo, tras la cual quedó en libertad.

Las autoridades detallaron que los capturados serán presentados ante un juez penal de control de garantías, y se les imputarán los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

PUBLICIDAD

La reacción institucional ante el crimen de Herrera fue contundente. Del lado de la Gobernación de Norte de Santander se rechazó el sicariato. “No descansaremos hasta esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes asesinaron a Cristian Herrera”, destacó en su comunicado oficial la administración en cabeza de William Villamizar.

El asesinato del periodista Cristian Herrera evidenció los riesgos que corren los comunicadores en Cúcuta (Norte de Santander), una de las ciudades más peligrosas para adelantar esta profesión, señaló la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) - crédito @FLIP_org/X

Por su parte, la Policía Nacional resaltó la rapidez del operativo en sus declaraciones oficiales: “Logramos en tiempo récord, en menos de 72 horas después de lo ocurrido, se dio con la captura”, señaló el documento.

PUBLICIDAD

La investigación se mantiene abierta para identificar a los determinadores intelectuales del crimen y examinar el posible vínculo entre el asesinato y la labor periodística de Herrera, quien cubría temas sensibles de orden público, corrupción y crimen organizado en la región y por el que no se descarta dentro de las líneas de investigación la presunta relación que pueda tener alias Porras.