Colombia

Creadora de contenido colombiana contó que estuvo a punto de ser arrestada en Suiza: estos fueron los detalles de lo que vivió

Andrea Rodríguez contó en un video que un control en una autopista derivó en lectura de derechos, toma de fotos y exámenes, mientras viajaba con su madre y su bebé

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La influenciadora Andrea Rodríguez relata que estuvo a punto de ser arrestada en Suiza - crédito @andreasbook/tiktok

La creadora de contenido colombiana Andrea Rodríguez, conocida en redes sociales como Andrea’s Book, sorprendió a sus seguidores al compartir una de las experiencias más angustiantes que ha vivido desde que se radicó en Suiza.

La influenciadora, reconocida por mostrar aspectos de su vida como latina en ese país, enseñar idiomas y compartir contenido sobre emprendimiento y maternidad, dijo que estuvo a punto de ser arrestada tras un confuso procedimiento policial que, según explicó, aún le genera temor al recordarlo.

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La colombiana, que habla cinco idiomas, está casada con un extranjero y recientemente incursionó como conferencista, relató en un video en redes sociales que el episodio ocurrió cuando regresaba de visitar a una amiga junto a su madre y su bebé.

Casi termino en la cárcel por algo completamente absurdo y que al día de hoy todavía me dan ganas de llorar cuando pienso. Es un trauma en mi vida, lo más miedoso que me ha pasado en Suiza”, comenzó diciendo la creadora digital.

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Andrea's Book reveló que casi termina arrestada en Suiza: "Me hicieron sentir como la más criminal del mundo" - crédito @andreasbook/IG
Andrea's Book reveló que casi termina arrestada en Suiza: "Me hicieron sentir como la más criminal del mundo" - crédito @andreasbook/IG

Según explicó, el incidente se registró alrededor de las 8:00 p. m. mientras transitaba por una autopista suiza. De acuerdo con su versión, un vehículo comenzó a realizar maniobras que la alarmaron y la hicieron pensar que estaba siendo perseguida por personas desconocidas.

“Yo venía por la autopista, bien, hablando con mi mami, normal, y se me mete un carro. Se me mete un carro superfeo, de la nada, y empezó a manejar como que no me dejaba que lo pasara, no me dejaba nada y yo me asusté horrible”, recordó.

Andrea aseguró que el automóvil no tenía distintivos visibles que le permitieran identificarlo como un vehículo oficial. Aunque en un momento apareció un letrero con la instrucción “Follow me” (“Sígame”), ella decidió no obedecer inmediatamente por temor a tratarse de una situación peligrosa.

“Yo obviamente no me voy a poner a seguir un carro rarísimo que está manejando supermal, así porque sí, porque dice: ‘Follow me’. O sea, no era un carro de la policía”, explicó.

La razón por la que Andrea's Book vivió un trauma vial junto a su mamá y su bebé - crédito @andreasbook/IG
La razón por la que Andrea's Book vivió un trauma vial junto a su mamá y su bebé - crédito @andreasbook/IG

La situación se volvió más tensa cuando, según narró, las personas que iban en el vehículo comenzaron a hacer señales desde las ventanas e incluso abrieron las puertas en plena autopista y que fue solo cuando activaron una sirena que comprendió que se trataba de agentes policiales.

Al detenerse, una oficial se acercó a su automóvil y, según Andrea, mantuvo una actitud hostil durante todo el procedimiento: “Le bajé la ventana, en un momento me tomó una foto en la cara, literal, y me dijo: ‘Follow me’ (sígueme). Y yo le dije: ‘¿Qué pasó? ¿Hice algo malo?’. Y ella no me respondía ninguna pregunta”, relató.

Posteriormente, fue conducida hasta otro lugar donde le solicitaron documentación tanto a ella como a su madre, que viajaba en el asiento trasero junto al bebé.

Me pidieron absolutamente todos los datos. Me seguían tomando fotos, oigan, en la cara, horrible. Le tomaban fotos a mi mamá, le pedían los datos a mi mamá (...) Ya sabía que yo era de Colombia, que mi mamá también, que hablábamos español, todo”, afirmó.

El control policial que marcó a Andrea's Book en Suiza - crédito @andreasbook/IG
El control policial que marcó a Andrea's Book en Suiza - crédito @andreasbook/IG

La creadora de contenido explicó que, hasta ese momento, desconocía la razón del operativo. Finalmente, las autoridades le informaron que el motivo de la intervención era que circulaba a una velocidad inferior a la permitida en la autopista.

Lo que estaba pasando es que yo iba manejando más lento de lo que debería en la autopista. O sea, cuando les digo más lento, no era muy lento. Yo estaba más o menos a cien kilómetros por hora y la autopista es de ciento veinte”, explicó.

Sin embargo, el procedimiento continuó con pruebas de alcoholemia y preguntas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, pero Andrea aseguró que la situación escaló cuando respondió que nunca había consumido drogas.

Yo le dije: ‘Yo nunca he probado drogas en mi vida’. Oigan, ¿qué le dije a esa mujer? Aquí explotó todo. Ella obviamente no me creyó”, recordó.

La influenciadora contó que la agente le leyó sus derechos y le advirtió sobre la posibilidad de ser detenida si estaba mintiendo, situación que incrementó su angustia.

“Me dice: ‘Usted sabe que si me está diciendo mentiras, me la puedo llevar conmigo. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a quedarse en silencio, tiene derecho a un traductor’”, manifestó.

Los seguidores de Andrea's Book reaccionaron a su relato sobre el angustiante operativo que vivió en Suiza - crédito @andreasbook/tiktok
Los seguidores de Andrea's Book reaccionaron a su relato sobre el angustiante operativo que vivió en Suiza - crédito @andreasbook/tiktok

Durante varios minutos fue sometida a diferentes pruebas físicas y neurológicas mientras esperaba el resultado de los exámenes toxicológicos: “Yo me sentí la más criminal del mundo en este momento. Esos ocho minutos, los peores de mi vida”, confesó.

Finalmente, las pruebas arrojaron resultados negativos y la situación terminó sin mayores consecuencias legales. No obstante, Andrea aseguró que la experiencia la marcó profundamente.

“Yo entiendo que me multen, múltenme, yo pago lo que sea, pero el hecho de haberme hecho sentir como una criminal, eso es lo que debería ser ilegal”, concluyó.

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