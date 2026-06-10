Shakira mostró cómo avanzan los ensayos para su nueva gira por Estados Unidos: “Ya quiero verlos”

La colombiana mostró sus estrcitos ensayos para que todo salga bien durante sus 'shows' - crédito Nicolás Gerardin/Prensa Shakira

A pocas horas de que se presente en la gala inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, Shakira sigue dando de qué hablar con el inicio de una nueva gira edición mundialista por los Estados Unidos.

La colombiana compartió con sus seguidores en Instagram un fragmento de los ensayos con la canción Zoo tema oficial de la película de Disney Zootopia 2, en la que dio vida a una gacela de nombre Gazelle.

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“Qué increíble estar en mi segunda gira en Ee. UU., la misma semana que comienza la Copa Mundial. ¡Nos vemos todos en LA el 13 y 14 de junio! Dai Dai, Iko, Dale, Alezz, Let’s go", fueron las primeras palabras que pronunció la colombiana.

La barranquillera se prepara todos los días previo a sus prsentaciones - crédito Nicolás Gerardin/Prensa Shakira

En las imágenes, la artista se encuentra acompañada de un grupo de bailarines con los que estará en el escenario y que aocmpañó con un emotivo mensaje en el que explicó que es la primera vez que interpretará e tema completamente en vivo.

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“¡Mi gira se estrena este fin de semana y cantando Zoo por primera vez en la historia! Quiero verte en tus mejores looks de Gazelle, les tengo una linda sorpresa!!!“, escribió la barranquillera dentro del video de los ensayos.

De inmediato, sus seguidores no dudaron en dejar algunos mensajes dentro de las publicaciones de los ensayos, de los cuales destacan: “No puedo esperar por ese momento”; “Un sueño hecho realidad, mi reina de nuevo en el escenario”; “El sabor de Shakira para bailar es todo lo que está bien en la vida”, entre otros.

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Shakira comparte un mensaje por la emoción de empezar su gira por Estados Unidos - crédito @shakira/IG

Así nació ‘Dai Dai’ en compañía de Ed Sheeran

La artista Shakira consolidó su presencia en los mundiales de fútbol con el estreno de Dai Dai, su cuarta canción oficial para este evento global.

Este nuevo tema, lanzado en mayo de 2026 y realizado en colaboración con Ed Sheeran y el cantante nigeriano Burna Boy, refuerza el lazo entre la música y el fútbol, una combinación que, según la colombiana, “mueve a las masas” y une a quienes comparten la pasión por ambos universos.

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La creación de la nueva canción oficial del mundial nació de un contacto directo entre la cantante y el músico británico. “Llamé a Ed Sheeran y le pregunté si quería escribirla conmigo”, comentó Shakira. El compositor aceptó de inmediato, expresando que escribir para el Mundial era su sueño.

Shakira y Ed Sheeran colaboraron en la nueva canción de la barranquillera para la competencia deportiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El resultado fue una canción que mezcla ritmos afrobeat, sonidos caribeños y guitarras, elementos que la artista eligió para que el tema tuviera un espíritu universal y festivo. La participación de Burna Boy, cuya voz Shakira elogió como “la cereza del pastel”, aportó un matiz distintivo a la producción.

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A la hora de pensar en una composición para un evento de tal magnitud, Shakira explicó que su prioridad era captar lo que el público necesita para “vivir el momento al máximo”: un ritmo contagioso, una melodía memorable y un mensaje potente.

Esta fórmula ha sido la base de sus anteriores éxitos mundialistas, desde Hips Don’t Lie - Bamboo en Alemania 2006 hasta Waka Waka (This Time for Africa) en Sudáfrica 2010 y La La La en Brasil 2014.

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El video tiene más de 1.6 millones de vistas en menos de cinco horas - crédito @Shakira/YouTube

Dai Dai representa no solo una nueva faceta creativa para la cantante, sino también un punto de encuentro entre distintas culturas musicales. La canción se estrenó poco antes del Mundial de 2026, que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos.

Así, Shakira vuelve a ser figura central en la banda sonora del evento deportivo más visto del planeta, reafirmando su rol como una de las voces más reconocidas en la intersección entre la música y el fútbol.

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