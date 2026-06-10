Colombia

Junior confirmó la renovación del técnico Alfredo Arias hasta 2027 luego de conseguir en bicampeonato en la Liga BetPlay

La institución informó en Barranquilla que la continuidad del técnico se definió tras una evaluación interna del ciclo y con la meta de sostener el proceso deportivo de la próxima temporada

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-crédito David Jaramillo/Colprensa
Alfredo Arias - Junior vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay - Final Liga BetPlay - 9 de junio de 2026 -crédito David Jaramillo/Colprensa

Junior F.C. anunció este 10 de junio de 2026 en Barranquilla que extendió el contrato del entrenador Alfredo Arias hasta junio de 2027, una decisión que el club calificó con el rendimiento reciente del equipo y en la continuidad del proyecto.

“Se ha extendido el vínculo contractual que une al profesor Alfredo Arias con nuestra institución hasta junio de 2027”, informó la institución en un comunicado de prensa.

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La renovación, según el documento oficial, se definió por la evaluación interna del ciclo del técnico: “Esta renovación es el resultado de su destacado desempeño al frente del equipo, así como del compromiso, liderazgo, profesionalismo y sentido de pertenencia que ha demostrado durante su permanencia en el club”.

En el mismo texto, Junior F.C. destacó el rol del equipo de trabajo que acompaña al entrenador: “La institución valora el trabajo realizado por el profesor Arias y su cuerpo técnico, cuyos aportes han contribuido al fortalecimiento del proyecto deportivo y al cumplimiento de los objetivos trazados”.

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La dirigencia también vinculó la decisión con la estrategia deportiva para la próxima temporada: “Con esta renovación, Junior F.C. reafirma su confianza en el proceso liderado por el entrenador y su cuerpo técnico, con el propósito de continuar consolidando un proyecto deportivo competitivo y exitoso para nuestra afición”.

Junior F.C. anunció este 10 de junio de 2026 en Barranquilla que extendió el contrato del entrenador Alfredo Arias hasta junio de 2027 - crédito @JuniorClubSA/X
Junior F.C. anunció este 10 de junio de 2026 en Barranquilla que extendió el contrato del entrenador Alfredo Arias hasta junio de 2027 - crédito @JuniorClubSA/X

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