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El “Pibe” Valderrama habló sobre las nuevas reglas del fútbol a partir de la Copa Mundial de la FIFA: “Me agarraron los huevos y no pasó nada”

En 1991, cuando Carlos Valderrama jugaba con el Real Valladolid en la Liga de España, el defensor Michel antes de que se cobrara un balón parado tocó al jugador colombiano, acto del que se sigue hablando más de 30 años después

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El Pibe recordó el incidente con Michel y analizó que podrían sancionar hoy en día si se repitiera el gesto - crédito Fútbol de Primera Radio

A días del inicio de la Copa Mundial 2026, la FIFA detalló nuevas reglas para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, con foco en reducir las pérdidas de tiempo y ampliar herramientas arbitrales. Entre los cambios, el organismo contempla la expulsión de un jugador que se cubra la boca durante una confrontación con un rival, una medida que busca evitar que se oculten insultos u otras expresiones ofensivas.

La actualización también generó reacciones de exfutbolistas como Carlos “Pibe” Valderrama, que se refirió al endurecimiento de los criterios disciplinarios durante una charla del programa Fútbol de Primera: “¿Y si me agarran los huevos? ¿Es penalti? Qué epoca brava nos tocó a nosotros.... a mi me agarraron los huevos y no pasó nada”, dijo la leyenda del fútbol colombiano al recordar una jugada con Míchel en un Real Madrid vs. Valladolid, cuando el volante 10 jugó en el fútbol europeo.

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Michel a Valderrama
Michel, jugando con Real Madrid, tocó en los testículos al Pibe Valderrama, cuando jugaba con Valladolid - crédito EFE

Según explicó la FIFA, la sanción por cubrirse la boca se aplicará solo cuando exista un enfrentamiento, no en conversaciones normales entre futbolistas. El organismo también endurecerá las consecuencias para quienes abandonen deliberadamente el campo como protesta por una decisión arbitral, y permitirá expulsar a integrantes de los cuerpos técnicos si incentivan esa conducta.

La FIFA prevé límites más estrictos en las reanudaciones, como saques de banda, de esquina o de portería, y exigirá que el jugador sustituido salga por la zona más cercana en un tiempo reducido. La entidad también ampliará el margen de intervención del VAR para alertar sobre acciones que antes quedaban fuera de revisión, en especial las vinculadas a decisiones que pueden derivar en expulsiones o reanudaciones incorrectas.

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Otra modificación será la incorporación habitual de dos pausas de hidratación programadas por partido, tras pruebas en competiciones recientes y por las altas temperaturas registradas en algunas sedes.

El ‘Pibe’ Valderrama y su respaldo a James Rodríguez en la selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Déjenmelo quieto”

El Pibe aseguró que la selección Colombia ya está lista para el Mundial 2026 y le envió un mensaje a los jugadores - crédito @pibevalderramap/Instagram

Carlos Valderrama afirmó que Colombia está lista para el Mundial de 2026 y sostuvo que el equipo llega con respaldo en su proceso clasificatorio, a pocos días del debut ante Uzbekistán el 17 de junio, un torneo en el que también enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal.

Valderrama evaluó el presente del plantel dirigido por Néstor Lorenzo y defendió el momento del grupo antes de la Copa del Mundo: “Estamos listos. Ya clasificamos por mérito propio y ahora toca competir. Este grupo viene trabajando hace rato y tiene jugadores importantes”.

El ex capitán, que disputó tres Copas del Mundo con Colombia, sostuvo que el combinado nacional llega en buenas condiciones y remarcó que la clasificación fue producto de un proceso sólido. En su lectura, el reto inmediato es sostener ese nivel cuando comience la competencia.

Uno de los ejes de su intervención fue la situación de James Rodríguez, el capitán de la selección, cuyo presente ha sido discutido en los últimos años por sus cambios de club y por las dudas sobre su continuidad en la élite. Para Valderrama, ese debate no modifica su peso dentro del equipo nacional: “Déjenmelo quieto”.

Valderrama añadió que el volante ha probado durante años su calidad con la camiseta de Colombia y que su talento sigue siendo determinante para el funcionamiento colectivo. A la vez, rechazó que toda la evaluación de la selección recaiga sobre una sola figura: “No todo puede ser James. Cuando el equipo gana, ganan todos; cuando pierde, pierden todos”.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF
La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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