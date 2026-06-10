Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe, pidió cumplir su sentencia por paramilitarismo en un batallón del Ejército: esto dice la ley

Santiago Uribe Vélez fue condenado a 28 años de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos de lesa humanidad en el caso relacionado con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles - crédito Europa Press

El hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, no tiene derecho, por regla general, a un sitio especial de reclusión para cumplir la condena de 28 años que le fue impuesta por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos de lesa humanidad, en el proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles.

Así lo recordó el Tribunal Superior de Antioquia al remitir al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la solicitud de la defensa para que la pena sea cumplida en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro, de acuerdo con el auto conocido por Caracol Radio.

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La petición fue presentada por el abogado Jaime Enrique Granados Peña, quien pidió que su cliente fuera recluido en esa instalación militar o en otro lugar especial de Antioquia, argumentando razones de seguridad y arraigo familiar.

Sin embargo, el tribunal aclaró que, una vez existe una condena en firme, la competencia para definir el lugar de reclusión corresponde exclusivamente al Inpec.

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La decisión se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la sentencia condenatoria dictada el 25 de noviembre de 2025 contra Santiago Uribe Vélez.

El Tribunal Superior de Antioquia remitió al Inpec la solicitud de la defensa para que Santiago Uribe cumpla su condena en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro - crédito Colprensa y Corte Suprema de Justicia

Según el expediente conocido por este medio, el proceso regresó el 5 de junio de 2026 al Tribunal Superior de Antioquia, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena.

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En esa misma decisión, el alto tribunal negó tanto la suspensión de la ejecución de la pena como la solicitud de prisión domiciliaria.

En una providencia expedida el 9 de junio, el magistrado René Molina Cárdenas ordenó remitir la solicitud de la defensa al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, para que esa entidad evalúe si existen condiciones que justifiquen un sitio de reclusión distinto a una cárcel ordinaria.

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Según el tribunal, el artículo 72 de la Ley 65 de 1993 establece que, una vez ejecutoriada la condena, el sentenciado debe quedar a disposición del director del Inpec, autoridad encargada de asignar el establecimiento donde cumplirá la pena. La corporación añadió que esa competencia ha sido ratificada por la Corte Constitucional.

El auto también señala que los centros especiales de reclusión están reservados para determinados grupos, como exintegrantes de la fuerza pública, exfuncionarios de altas ramas del poder público o antiguos miembros de organismos de control.

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En el caso de Santiago Uribe Vélez, la condición de hermano de un expresidente no constituye, por sí sola, una causal para acceder a ese beneficio.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez y negó los beneficios de suspensión de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria - crédito redes sociales

La única excepción contemplada por la ley es la existencia de un riesgo extraordinario para la seguridad del condenado que no pueda ser atendido dentro del sistema penitenciario ordinario. Esa circunstancia debe estar debidamente acreditada y ser evaluada por las autoridades competentes.

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El tribunal recordó además que cuando Santiago Uribe fue capturado en 2016 sí fue recluido en una instalación militar, pero en ese momento la situación jurídica era distinta y el juez conservaba competencia para determinar el lugar de detención. Ahora, con una sentencia en firme, esa decisión recae exclusivamente en el Inpec.

Si la entidad llegara a establecer que existen razones excepcionales de seguridad, el Ministerio de Defensa tendría que certificar la disponibilidad de una cárcel militar habilitada para recibir al condenado. De lo contrario, deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario común.

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La condena quedó en firme tras la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, en el proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles.

Álvaro Uribe reveló lo que le dijo su hermano tras la condena a 28 años de cárcel: “Jamás ha pasado por mi mente asesinar o mandar a asesinar a alguien” - crédito @AlvaroUribeVel/X

Mientras avanza la definición sobre el lugar donde cumplirá la condena, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la situación de su hermano. El exmandatario aseguró que Santiago Uribe se presentó voluntariamente ante una estación de Policía para cumplir la orden de captura.

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Uribe también compartió un mensaje que, según dijo, le expresó su hermano antes de entregarse a las autoridades: “Álvaro, le repito lo que le he dicho durante más de 30 años. Jamás ha pasado por mi mente asesinar o mandar a asesinar a alguien. Dividieron mi vida entre 32 años de angustia por acusaciones y 28 años de cárcel. Todo injusto”, escribió en sus redes sociales.

La defensa de Santiago Uribe ha sostenido durante todo el proceso que es inocente. Sin embargo, la Corte Suprema dejó en firme la condena y dio paso a la etapa de ejecución de la pena, incluida la definición del establecimiento donde permanecerá recluido.