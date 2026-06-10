Colombia

Ryan Castro se suma a J Balvin para ‘encender’ la apertura del Mundial 2026 en Ciudad de México

La organización confirmó que los colombianos presentarán un número inspirado en sus colaboraciones recientes durante una ceremonia que combinará música, cultura y fútbol antes del partido inaugural en el estadio de Ciudad de México

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Ryan Castro aceptó el desafío de probar la quinta salsa picante de la entrevista, ante las risas de Balvin, que sabía que no iba a soportarlo - crédito Hot Ones
Ryan Castro acompañará a J Balvin en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Hot Ones

Ryan Castro se incorporará al equipo artístico que acompañará a J Balvin durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, según un comunicado oficial de la organización del evento.

La ceremonia comenzará a las 12:30 p. m. hora de Colombia y, según la organización, incluirá actividades para los asistentes durante la jornada previa al partido inaugural en el Estadio de Ciudad de México.

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Los artistas confirmados para la apertura

La alineación artística de la ceremonia incluye a Shakira dentro del grupo de intérpretes confirmados para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

La colombiana volvió a ser figura en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo - crédito Shakira / Instagram
La colombiana volvió a ser figura en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo - crédito Shakira / Instagram

Según el comunicado, los reguetoneros Ryan Castro y J Balvinpresentarán una actuación asociada a sus colaboraciones más recientes durante la ceremonia inaugural.

Así las cosas, dos de los temas que tienen pegados los cantantes son Pa’l agua y Tonto, que podrían sonar el la ceremonia inaugural del campeonato del mundo.

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Cómo será la jornada en el estadio

La ceremonia de apertura está programada para 90 minutos antes del inicio del partido inaugural en el Estadio de Ciudad de México. La apertura de puertas extenderá las actividades para los asistentes con experiencias exclusivas, premios y programación musical en el recinto.

La organización señaló que la celebración de apertura buscará reunir fútbol, música y cultura en la edición más extensa en la historia del torneo, con artistas de los países anfitriones y de la escena musical internacional.

J Balvin convierte a su hijo Río en la adorable voz de entrada de su nueva canción 'Tonto' junto a Ryan Castro - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin
J Balvin estará junto a Ryan Castro en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin

Cabe mencionar que el paisa estuvo en la clausura del Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ presentado por Coca-Cola en Monterrey.

Pedro Sampaio, Amber Mark y J Balvin tomaron el escenario para interpretar “Jump”, el himno oficial de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, versión de la canción popularizada por Van Halen en los años ochenta.

Así suena el trabajo colaborativo de Balvin y Castro

El lanzamiento de Omerta, el álbum conjunto de J Balvin y Ryan Castro, introduce una propuesta marcada por la estética de la mafia italiana y la noción de lealtad familiar. La producción, inspirada en el concepto de “familia como estructura” y la “confianza asumida”, se sostiene en una narrativa influida por películas de gánsteres y el código de honor siciliano.

La campaña de promoción de este trabajo incluyó un video en el que participaron la actriz Sofía Vergara, el actor Marlon Moreno, el rapero Eladio Carrión y Valentina Ferrer, esposa de J Balvin. Esta pieza audiovisual anticipó la atmósfera cinematográfica y los códigos simbólicos que atraviesan el disco.

Marlon Moreno, Sofía Vergara y Valentina Ferrer estuvieron presentes en la promoción del álbum Omertá - crédito @jbalvin @ryancastro / Instagram
Marlon Moreno, Sofía Vergara y Valentina Ferrer estuvieron presentes en la promoción del álbum Omertá - crédito @jbalvin @ryancastro / Instagram

La palabra ‘Omerta’, además de titular la obra, evoca tanto el principio de silencio propio de la mafia siciliana como la novela de Mario Puzo, autor de El padrino. El equipo de prensa de los artistas enfatizó que “la música se vuelve el canal más honesto para narrar lo que no siempre puede decirse de frente”.

El álbum, compuesto por diez canciones, incluye sencillos como Tonto y Pal Agua, a los que se suman otros ocho temas que exploran un “diálogo generacional moldeado por los códigos de Medellín”.

En el tema citado inicialmente, Río, el primogénito de J Balvin se roba toda la atención con el intro, que fue grabado especialmente para esta canción por petición del menor, que tiene una química inigualable con el artista a quien llama “Tío Ryan”.

Los dos artistas presumen en sus respectivas redes sociales la relación de amistad que tienen, pues en repetidas ocasiones Castro ha aparecido jugando con Río e inlcuso, el menor ha bromeado con su mamá sobre el vocabulario del paisa.

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