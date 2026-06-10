Colombia

Hijo de Cristina Hurtado enseñó cómo hacer su famosa receta con huevos y tomate para enamorar en el desayuno

Daniel Narváez Hurtado compartió los detalles de la preparación casera que conectó con el público por su sencillez y por lo fácil que resulta repetirla

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El hijo de Cristina Hurtado comparte una receta casera de huevos con tomate - crédito @danielnarvaezh/IG

Daniel Narváez Hurtado, hijo de la reconocida presentadora colombiana Cristina Hurtado, volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez por su talento culinario.

El joven compartió en sus redes sociales una sencilla, pero llamativa receta, que rápidamente despertó el apetito de cientos de internautas.

Con un estilo relajado y apostando por la cocina casera, Daniel mostró el paso a paso para preparar unos huevos con tomate que bautizó como “Huevitos a la bichofue”, una propuesta que, según explicó, nació de la improvisación y del deseo de cocinar con los ingredientes disponibles en casa.

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Junto al video, Narváez Hurtado dejó claro que no se trata de una preparación sofisticada, sino de una receta creada desde la espontaneidad y el cariño.

Daniel Narváez Hurtado conquistó las redes con su receta de huevos con tomate: así prepara los "huevitos a la bichofue" para el desayuno - crédito @danielnarvaezh/IG
Daniel Narváez Hurtado conquistó las redes con su receta de huevos con tomate: así prepara los "huevitos a la bichofue" para el desayuno - crédito @danielnarvaezh/IG

Esto es de esas recetas que salen con lo que hay… y terminan siendo fuego”, escribió el creador de contenido al presentar su plato.

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La base de la preparación comienza con ingredientes sencillos que suelen encontrarse en cualquier cocina. Según explicó, el primer paso consiste en sofreír cebolla roja y ajo en una sartén antiadherente con un poco de aceite.

“Pa’ la sartén antiadherente con un chorrito de aceite… sofriendo a fuego alto hasta que empiece a oler a hogar”, comentó en la publicación, apelando a la conexión emocional que muchas veces genera la cocina tradicional.

Posteriormente, el tomate se convierte en el protagonista de la mezcla. A este ingrediente le añadió un toque de vino blanco, además de especias como tomillo y laurel, con el propósito de potenciar los sabores del guiso.

Daniel Narváez Hurtado se metió a la cocina y conquistó a sus seguidores con sus “Huevitos a la bichofue” - crédito @danielnarvaezh/IG
Daniel Narváez Hurtado se metió a la cocina y conquistó a sus seguidores con sus “Huevitos a la bichofue” - crédito @danielnarvaezh/IG

Luego: entra el tomate, un toque de vino blanco, tomillo y laurel pa’l guiso”, detalló Daniel, que además recomendó preparar cada ingrediente con dedicación. “(Recuerda picar todo con cariñito)”, agregó.

Una vez que los ingredientes logran integrarse adecuadamente, la receta incorpora aceitunas negras y algunas hojas de albahaca fresca para aportar un contraste de sabor y aroma: “Dejas que todo se junte bien… y al final: aceitunas negras más un toquecito de albahaca pa’ levantarlo”, explicó.

El momento central de la preparación llega con los huevos, que se agregan directamente sobre la mezcla de tomate y especias para terminar de cocinarse junto al resto de ingredientes.

“Rompes 3 ‘buevitos’ directo ahí… sin miedo. Tapas, dejas que cuajen… y listo”, señaló el hijo de Cristina Hurtado en el video que ha recibido numerosos comentarios positivos.

Los huevos con tomate de Daniel Narváez Hurtado llevaron la improvisación a otro nivel - crédito @danielnarvaezh/IG
Los huevos con tomate de Daniel Narváez Hurtado llevaron la improvisación a otro nivel - crédito @danielnarvaezh/IG

Para completar la experiencia gastronómica, Daniel sugirió acompañar la preparación con galletas saladas y, si es posible, disfrutarla en compañía de personas especiales.

Se come con galleticas… y ojalá con buena compañía”, recomendó.

Más allá de compartir una receta específica, Narváez Hurtado aprovechó la publicación para transmitir una reflexión sobre la cocina cotidiana y la importancia de disfrutar el proceso sin buscar la perfección.

Esto no es receta perfecta… es cocinar con lo que hay y darle cariñito”, concluyó.

La propuesta culinaria fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron la sencillez de la preparación y la facilidad para replicarla en casa. Varios usuarios aseguraron que este tipo de contenidos permiten descubrir alternativas rápidas y económicas para innovar en el desayuno sin necesidad de recurrir a ingredientes complejos.

“Por Dios es un piloto que cocina espectacular“, ”Se ve delicioso”, “Qué bueno, te felicito estás cocinando muy bien”, “Yo voy a tratar de preparar receta”, dicen algunos comentarios. Incluso, hubo personas que lo perfilaron para que sea tenido en cuenta en una futuro participación del reality Masterchef Celebrity.

Deberías participar en Masterchef, tienes mucha técnica y se ve deli", “Masterchef aquí tienen al próximo participante”, “Cristina y José hicieron un super trabajo, qué buenos hijos”, “Una preparación impecable; se percibe dedicación y buen gusto en cada detalle. Esos huevos no solo lucen apetitosos, sino que reflejan un verdadero talento en la cocina. Qué nivel, ya deberías competir”, expresaron algunos fanáticos.

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