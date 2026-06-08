Colombia

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Un suboficial y cuatro infantes de marina fueron evacuados con heridas de gravedad luego de ser alcanzados por explosivos lanzados desde drones en Belén de Docampadó, según reportó la autoridad militar

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Cinco integrantes de la Armada Nacional de Colombia resultaron heridos en Bajo Baudó, Chocó, tras un ataque con explosivos lanzados desde drones atribuido al ELN - crédito Composición Fotográfica Santiago Rodríguez Álvarez y Armada de Colombia
Cinco integrantes de la Armada Nacional de Colombia resultaron heridos en Bajo Baudó, Chocó, tras un ataque con explosivos lanzados desde drones atribuido al ELN - crédito Composición Fotográfica Santiago Rodríguez Álvarez y Armada de Colombia

Cinco integrantes de la Armada Nacional de Colombia resultaron heridos en el corregimiento de Belén de Docampadó, zona rural del municipio de Bajo Baudó, tras un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones, atribuido a presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El hecho ocurrió durante operaciones militares en el departamento del Chocó, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país. Según informó la Fuerza Naval del Pacífico, los uniformados pertenecen al Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la institución castrense, el incidente tuvo lugar la mañana del 7 de junio, cuando los militares realizaban tareas operativas en la zona. Los agresores habrían empleado drones modificados para lanzar explosivos, una táctica que incrementa los riesgos para la fuerza pública y la población civil.

La autoridad militar precisó que, tras el ataque, los heridos recibieron atención médica inicial en el lugar. Posteriormente, una aeronave del Grupo Aeronaval del Pacífico los trasladó a un hospital de alta complejidad en el Distrito Especial de Buenaventura, donde permanecen bajo observación y tratamiento especializado.

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Los uniformados heridos en Belén de Docampadó pertenecen al Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22, según la Fuerza Naval del Pacífico - crédito Armada de Colombia
Los uniformados heridos en Belén de Docampadó pertenecen al Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22, según la Fuerza Naval del Pacífico - crédito Armada de Colombia

“La Armada Nacional rechaza categóricamente este ataque terrorista que viola flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, por lo que interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente”, señaló la institución en el comunicado.

Aumento de ataques con tecnología no tripulada

De acuerdo con las autoridades, el uso de drones para ataques con explosivos se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente por parte de organizaciones armadas ilegales en Colombia.

El ELN y otras estructuras armadas adaptaron estos dispositivos para incrementar su capacidad ofensiva, lo que plantea nuevos desafíos para las autoridades y la seguridad en regiones como el Pacífico colombiano.

Este tipo de ataques no solo ponen en riesgo a las Fuerzas Militares, también a comunidades rurales, que quedan expuestas a daños colaterales. La Armada Nacional reiteró que mantendrá las operaciones en la zona para garantizar la seguridad de la población y combatir a los grupos armados organizados.

Imagen de referencia. Ataque con dron cargado de explosivos deja otra mujer herida en el corredor rural entre Tibú y El Tarra - crédito Ministerio de Defensa
El ataque con drones ocurrió el 7 de junio durante operaciones militares en Chocó, una región golpeada por el conflicto armado en Colombia - crédito Ministerio de Defensa

Otros ataques recientes con drones en el país

La acción terrorista en Bajo Baudó no es un hecho aislado. Días antes, en el municipio de Teorama, en la región del Catatumbo, un militar murió y otro resultó herido tras un ataque similar atribuido al ELN. El Ejército Nacional señaló que los uniformados del Batallón Especial Energético y Vial número 21 fueron sorprendidos por drones cargados con explosivos mientras patrullaban la zona.

La entidad detalló que el soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo murió en ese ataque, y otro militar fue evacuado hacia la ciudad de Cúcuta por las heridas sufridas. Además, en la zona rural de El Tarra, un artefacto lanzado desde un dron provocó la muerte de un adulto mayor y dejó varios heridos.

“El Ejército Nacional rechaza categóricamente el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la fuerza pública, sino también a las comunidades de la región”, señaló la institución castrense.

Escalada de violencia y cifras oficiales

La Armada Nacional rechazó el ataque terrorista en Bajo Baudó y anunció una denuncia por violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos - crédito Armada de Colombia
La Armada Nacional rechazó el ataque terrorista en Bajo Baudó y anunció una denuncia por violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos - crédito Armada de Colombia

El conflicto en el departamento del Chocó y otras regiones como Norte de Santander se intensificaron desde enero de 2025, con una disputa territorial entre el ELN y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Según el Ministerio de Defensa, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, 30 miembros de la fuerza pública murieron en actos relacionados con su misión institucional. De estas víctimas, 13 eran soldados, 16 patrulleros de la Policía y uno era auxiliar bachiller.

En la actualidad, nueve uniformados permanecen secuestrados por el ELN y disidencias de las Farc, además de dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

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