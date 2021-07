Memes y reacciones a las polémicas de Carla Giraldo, Liss Pereira y Catalina Maya en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity Colombia 2021. Foto: Captura de pantalla

Un novelón cargado de drama fue el protagonista de los capítulos más recientes de MasterChef Celebrity Colombia 2021, especialmente el emitido el domingo 4 de julio. ¿Qué pasó? Las cosas pasaron de castaño a oscuro durante el quinto reto de eliminación en el que cocinaron por su cupo en el reality el actor español Emmanuel Esparza, el actor cucuteño Gregorio Pernía, la actriz bogotana Ana María Estupiñán, el actor Pity Camacho, la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, el actor y presentador barranquillero Mario Espitia y la exmodelo y periodista paisa Catalina Maya.

Alicia Machado no se siente cómoda con el ambiente en MasterChef Celebrity Colombia

Para empezar, cuando Claudia Bahamón – presentadora del reality gastronómico – le preguntó a Alicia Machado si quería continuar en el programa, ésta dijo que sí, pero resaltó: “… De repente el ambiente no está como muy - por lo menos para mí, hablo a nivel personal - no está muy agradable el ambiente”.

Posteriormente, durante las entrevistas individuales del programa, algunos concursantes hablaron de la tensión existente entre Catalina Maya y la actriz Carla Giraldo vs. La ex Miss Universo venezolana. Pero en esas mismas entrevistas Maya comentó: “No le pasa absolutamente nada. Desde el día uno está diciendo lo mismo, eso es por llamar la atención ay por Dios (…) Alicia es una mujer que es muy grosera, uno le habla y ella contesta con tres piedras en la mano. Entones, como ha sido tan grosera con todo el mundo, todo el mundo la tiene alejada”.

Es de recordar que, en los últimos capítulos transmitidos el 19 y 20 de junio, la ex Miss Universo quedó en el equipo rojo con la exmodelo paisa Catalina Maya como capitana. La actriz se encargó de hacer una salsa que finalmente Maya decidió no incluir en su menú, pese a que otra integrante de dicho equipo, Viña Machado, le había dicho que estaba rica.

Cuando Alicia Machado se enteró de lo sucedido aseguró que, “me duele el corazón”.

Concursantes que se ayudan entre ellos y las acciones son vistas como tramposas por los demás

El reto de eliminación consistió en replicar un par de postres, sin embargo, Ana María Estupiñán se enredó y no alcanzó a terminar la crema de uno de ellos, por lo que su compañero en dicha prueba – el actor y presentador Mario Espitia – le cedió parte de la suya. Empero, al momento de llegar a presentarle su preparación a los jurados - los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Chris Carpentier – Estupián decidió revelar lo que hizo.

“Si yo fuera Ana jamás hubiera recibido una crema que no es mía porque no me parece justo”, expresó Carla Giraldo en las entrevistas individuales. Dicha situación también fue mal vista por otros participantes como Viña Machado.

Luego Mario Espitia también confesó haber recibido ayuda de otros de sus compañeros en el reto – Emmanuel Esparza y Gregorio Pernía- por lo que sus postres no estaban hechos al cien por ciento por él.

Y Catalina Maya se habría confundido por el desorden que tenía en su cocina y se le mezclaron la crema que había hecho con la de la muestra que le habían dado para replicar. En últimas, presentó a los jurados parte del producto original en uno de sus postres. Al respecto, Ana María Estupiñán expresó en las entrevistas individuales: “Me parece mucho más grave que alguien agarre la crema del postre de muestra que nos dieron y la agarre como suya (…) puede que no se haya dado cuenta, pero si después me doy cuenta que no es la crema mía, la saco”.

“yo no me quisiera ir porque no soy una mujer tramposa”, opinó por su lado Maya.

Carla Giraldo vs. Liss Pereira

En medio de todo el caos, Carla Giraldo aprovecha para sacarle en cara algo a Liss Pereira: “El ejemplo pa’ tu hijo, la mentira”. Enseguida la comediante dice que la deje “quieta”, pero la actriz le recuerda una supuesta “trampa” que hizo en algún reto pasado y que, al parecer dicha escena no fue mostrada.

“Me molestó mucho que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”, expresó Pereira en una entrevista individual.

Mario sale del programa por votación de los concursantes

Los jurados decidieron que, entre Espitia, Estupiñán y Maya, estaba el nuevo eliminado. Sin embargo, en esta ocasión dieron un paso al costado y recargaron en los participantes que estaban en el balcón la decisión de elegir al quinto eliminado del reality. De este modo, Mario fue el más votado.

