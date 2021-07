Cristina Hurtado reveló detalles de su tercer embarazo: “Este bebé llegó de una manera sorpresiva”

Fotos tomadas de redes sociales.

El pasado 10 de junio de 2021, Cristina Hurtado reveló en su recién abierto canal de YouTube que, “15 años después vuelvo a ser mamá”, como tituló su primer video compartido.

Posteriormente y, por el mismo medio, la presentadora paisa develó que espera un varón. “Yo creía que era una niña”, se le escuchó decir al Josse Narváez en el video, esposo de Hurtado. “Yo soñé con un niño y lo vi”, dijo por su parte la paisa.

Ahora, en sus InstaStories Christina Hurtado ha ampliado la información respecto con su tercer embarazo. Por ejemplo, comentó que el bebé no fue planeado, sino por el contrario, una sorpresa. “Ni siquiera estábamos buscando bebé, lo juro. Este bebé llegó de una manera sorpresiva, fue un regalo que nos mandó Dios, lo aceptamos. Nos sorprendió a todos”.

La presentadora va por sus cuatro meses de gestación y, “yo creo que ya se empezó a mover, he sentido como alguna cosita por ahí rara que no son los intestinos”.

Entre los síntomas que ha sentido en esta oportunidad son náuseas y un poco de vómito. Además, también respondió al interrogante de: “¿Por qué no te operaste para no tener más bebés?”. De este modo respondió: “Cuando estaba embarazada de Juanjo solo tenía 22 años, estaba supremamente joven, no valía la pena en ese momento operarme porque de pronto en un futuro queríamos agrandar la familia”.

Y ahora la familia se agrandó. Por lo pronto se desconoce el nombre que le darán a su nuevo hijo.

Los hijos de Cristina Hurtado

Es de recordar que, Christina Hurtado tiene a su hijo Daniel (21 años) concebido en una relación pasada, sin embargo, el joven lleva el apellido de Josse Narváez, con quien la presentadora inició un sólido noviazgo que se convirtió en matrimonio después de que se conocieran en ‘Protagonistas de Novela’, en su versión del año 2003. Tres años más tarde, en 2006 tuvieron a su hijo Juan José (15 años).

Por otro lado, mientras Cristina Hurtado se desempeña como actriz y empresaria, Josse Narváez es actor, presentador y cantante.

Famosas colombianas que han sido mamás durante la pandemia

Cristina Hurtado se suma a la lista de figuras públicas que han tenido hijos durante este tiempo. Otras celebridades fueron Luisa Fernanda W (primer hijo), Andrea Tovar (segundo hijo), Danielle Arciniegas (segunda hija), Taliana Vargas (segundo hijo), Valerie Domínguez (primer hijo).

Entre las más recientes están la influencer Andrea Valdiri (segunda hija), la actriz Valentina Acosta (segunda hija), la actriz Valentina Lizcano (tuvo una niña, ya era mamá de un niño). Por su parte, Andreina Fiallo está embarazada al igual que ahora lo está Cristina Hurtado.

SEGUIR LEYENDO: