Mamá de Lina Tejeiro recuerda la vez que compartió pantalla con su hija en una serie

Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro. Foto: Instagram @vibianatejeiro

Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro, también demostró que tiene madera como actriz al igual que su hija al recordar recientemente el momento en el que actuó junto a la llanera en la segunda temporada de ‘La ley del corazón’, serie transmitida por el Canal RCN y en el que Lina Tejeiro encarnó a ‘Catalina Mejía’.

De este modo, Vibiana compartió en sus historias de Instagram una escena en la que su personaje aparentemente es una cliente de ‘Catalina’, quien se desempeña como abogads.

‘La ley de corazón’ tuvo dos temporadas. La primera de ellas salió al aire en 2016, mientras que la segunda llegó dos años más tarde, en 2018. Además de Lina Tejeiro, también actuaron – en roles protagónicos - Laura Londoño, Mabel Moreno, Luciano D’Alessandro, Iván López, entre otros.

No sobra decir que, ‘La ley del corazón’ fue muy bien recibida por el público, considerándose todo un éxito del Canal RCN.

Vibiana Tejeiro fue reina de belleza

En el año 1988 representó al departamento del Meta. Posteriormente, se ha desempeñado como empresaria y presentadora.

También ha demostrado ser una mujer empoderada, por ejemplo, en sus redes sociales ha publicado cosas como: “Ninguna mujer debe tener que explicar por qué no tiene pareja o hijos, la sociedad nos ha impuesto una supuesta plenitud asociada con los roles. Una mujer está completa por el simple hecho de ser quien es”.

Post en Instagram de Vibiana Tejeiro. Foto: Instagram @vibianatejeiro

Además de Lina Tejeiro, también es madre de Andrés y Felipe. No se sabe mucho sobre a qué se dedican los hermanos de la actriz. En su perfil de Instagram Andrés Tejeiro dice que le gusta el crossfit y es embajador en Smart Fit Colombia, un gimnasio.

Y, recientemente todos decidieron plasmar en su piel el gran amor que se tienen y se hicieron un tatuaje familiar. Por medio de las redes sociales mostraron que se tatuaron sus iniciales.

Vibiana Tejeiro confesó qué novio de su hija no le caía muy bien

Ambas mujeres han mostrado ser muy unidas y tenerse mucha confianza. Y, en mayo pasado Lina Tejeiro le transmitió a su mamá algunas preguntas que le plantearon sus seguidores como: “¿Qué novio de Lina no te caía bien?”, después de que la actriz aclarara que podía decir el nombre de alguien que no le cayera bien en el pasado, aunque en el presente fuera diferente, Vibiana respondió que “Vega”, es decir, el actor Sebastián Vega.

Luego Lina la interrogó sobre sus escapadas. “Se escapaba para irse a ver con el novio que no me gustaba”, dijo su madre y la actriz concluyó: “Con Vega, es que era muy chiquita, es por eso que no le gustaba”.

Además de Sebastián Vega, Lina Tejeiro ha salido con otras figuras públicas como el reguetonero, Andy Rivera, y el empresario, Norman Capuozzo. Actualmente la llanera está soltera.