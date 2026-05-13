Jessi Uribe reaccionó a noticia en la que anunciaban que había sido arrestado por la Policía: “Qué pesar”

Jessi Uribe celebrará su cumpleaños 38 con un concierto especial en Medellín - crédito @jessiuribe/Instagram

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para que los creativos generen confusión para los seguidores de los famosos, gracias al incremento de uso de herramientas de diseño e inteligencia artificial promoviendo información falsa.

Este fue el caso de Jessi Uribe: mientras desarrolla su gira por Europa, circuló una imagen en la que el cantante aparece esposado, lo que provocó rumores y alarma sobre un supuesto arresto por parte de las autoridades colombianas.

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La información que circuló afirmaba que el bumangués había sido detenido en plena entrevista y enfrentaba acusaciones graves. Pero lo llamativo de la situación era que el arresto se producía por la Policía colombiana, pero el artista se encuentra fuera del país.

El cantante Jessi Uribe desmintió que hubiera sido arrestado por la Policía - crédito @jessiuribe3/IG

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el propio artista negó estas versiones, dejando constancia de que todo se trataba de contenido falso.

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En respuesta a la viralización de la noticia, un seguidor recurrió a la dinámica de preguntas y respuestas del cantante para abordar el tema directamente. Uribe contestó de manera contundente, asegurando que el rumor carece de fundamento y que solo busca dañar su reputación.

El propio cantante respondió: “La gente tiene el demonio adentro. Qué pesar, Dios los libre”, en referencia a la circulación de este tipo de noticias sin verificar.

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En el mensaje, dirigido a Jessi Uribe, Paola Jara visibilizó la importancia de la presencia y apoyo de su pareja durante el embarazo - crédito @paolajarapj / IG

La afirmación sobre su supuesto arresto surgió junto a una imagen manipulada que fue creada con inteligencia artificial. Este tipo de publicaciones generó numerosas reacciones y comentarios entre los usuarios, alimentando la desinformación alrededor de la figura del artista.

Actualmente, el cantante se encuentra acompañado de Paola Jara y su hija Emilia en diferentes países europeos.

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Las reacciones por las declaraciones de Jessi no tardaron en aparecer, por lo que algunos de sus seguidores dejaron sus opiniones: “Definitivamente la gente no tiene nada más que hacer”: “Ike preso en Europa por la policía de Colombia, hagan el favor”; “Si no es que Paola está embarazada, ahora que lo cogieron preso”, entre otros.

Las acusaciones de robo en contra de su exmánager

Las declaraciones de Jessi Uribe sobre el manejo de su carrera han generado un amplio debate en el sector musical colombiano.

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En una entrevista reciente, el cantante describió cómo su relación profesional con un exmánager, que terminó en junio de 2025, afectó su situación financiera, su bienestar emocional y su salud. Uribe sostuvo que, durante años, la popularidad y la cantidad de presentaciones no se reflejaron en sus ingresos, pues debía compartir la mitad de las ganancias con su representante.

Jessi Uribe aclaró que cambió de mánager y que Rafael Mejía ya no se encarga de sus contrataciones - crédito @jessiuribe3/Instagram

“En esos últimos shows yo dije: ‘No, no lo estoy disfrutando y yo amo mucho la música’... Pero tuvo que pasar todo eso para yo decir que no más”, confesó el artista.

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El artista relató que, tras participar en el reality A otro nivel, llegó a ofrecer hasta catorce conciertos en una sola semana. Sin embargo, pese a la alta demanda, afirmó que sus ganancias personales eran mínimas, llegando a quedarse con apenas 500 USD después de cubrir gastos del equipo de trabajo, a pesar de cobrar 2.500 USD por show.

Uribe explicó que el acuerdo con su mánager incluía no solo el dinero de las presentaciones, sino también regalías, másteres y derechos de autor de sus canciones.

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En el diálogo, Uribe reconoció que fue “muy inocente” al confiar en un solo individuo para manejar todos los aspectos de su carrera, desde la administración de sus recursos hasta la representación legal y artística. Reveló que el exmánager, identificado en redes sociales como Rafael Mejía, figuraba incluso como coautor de temas escritos únicamente por el cantante.

Actualmente, el caso se encuentra en proceso legal, ya que Uribe decidió romper el silencio y exponer públicamente su experiencia, argumentando que “todo debe ser justo”.

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