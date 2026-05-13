Hugo Rodallega superó los 300 goles: estos son los máximos goleadores del fútbol colombiano

El atacante se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 12 de mayo de 2026, Independiente Santa Fe clasificó a las semifinales de los playoffs de la Liga BetPlay tras golear por 4-0 al América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá.

Hugo Rodallega se consolidó como la gran figura del cuadro “Cardenal” que ahora espera rival entre el ganador de la llave entre Junior y Once Caldas, a disputarse el 13 de mayo de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

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Pero, además de la clasificación a las semifinales, la marca individual a la que llegó el delantero es una de las noticias que entregó a nivel deportivo para los amantes del fútbol colombiano.

El estadígrafo actualizó el listado de jugadores colombianos con más de 300 goles a nivel profesional-crédito @AlexDatos2/X

Tras su triplete ante América de Cali, Hugo Rodallega llegó a los 302 goles, cifra que lo ubica entre los 5 goleadores más destacados de la Liga BetPlay, junto a históricos como Dayro Moreno, figura del Once Caldas, y de Falcao García, jugador de Millonarios y goleador colombiano en Europa durante varias temporadas.

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Así quedó el listado de goleadores:

Dayro Moreno: 382 goles Radamel Falcao: 357 goles Víctor Hugo Aristizábal: 346 goles Carlos Bacca: 346 goles Hugo Rodallega: 302 goles Juan Pablo Ángel: 291 goles

El triplete de Hugo Rodallega llevó a Santa Fe a las semifinales de la Liga BetPlay

Hugo Rodallega recibió una camiseta especial por llegar a 300 goles como profesional - crédito Santa Fe

A sus 40 años, Hugo Rodallega protagonizó una noche destacada al marcar tres goles en la victoria de Independiente Santa Fe sobre América de Cali, resultado que selló la clasificación del equipo bogotano a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I y permitió al delantero alcanzar los 302 goles como futbolista profesional. Esta actuación lo consolida entre los máximos goleadores colombianos de las últimas décadas y ratifica su vigencia como referente ofensivo.

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El delantero de 40 años fue la gran figura del cuadro Cardenal para la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En el estadio El Campín, el conjunto dirigido por Pablo Repetto se impuso por 4-0, logrando un marcador global de 5-1 y asegurando su continuidad en la competencia. Rodallega sumó en este partido su undécimo gol en la presente temporada de la Liga BetPlay, ubicándose nuevamente entre los principales goleadores del campeonato. Además, superó las 70 anotaciones con la camiseta de Santa Fe, dato que resalta su importancia histórica en el club bogotano.

La noche especial de Rodallega comenzó al minuto 31, cuando tras un contragolpe liderado por Nahuel Bustos y un remate preciso de pierna derecha, venció la portería de Jean Fernandes y alcanzó el gol número 300 de su carrera profesional, una marca al alcance de pocos delanteros colombianos. Mantuvo su protagonismo hasta el cierre del primer tiempo. En tiempo de adición, luego de una mano en el área de Nicolás Hernández sancionada por el árbitro Jhon Ospina, Rodallega convirtió el penal y sumó su gol 301, dejando a Santa Fe con la clasificación prácticamente asegurada.

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En la segunda parte, la superioridad de Santa Fe se reflejó tanto en el juego colectivo como en el marcador. Nahuel Bustos amplió la cuenta al anotar el 3-0, antes de que Rodallega completara su triplete. Sobre el minuto 84, Franco Fagúndez lideró un avance y asistió a Rodallega, quien transformó la jugada en su tercer tanto con un remate potente, sellando la goleada y elevando su registro a 302 goles como profesional.

La actuación de Hugo Rodallega resultó determinante para Santa Fe en lo colectivo y en lo individual. Además de su aporte goleador, su liderazgo sigue siendo un factor clave dentro del plantel. Su rendimiento constante en la liga y en partidos de alta exigencia refuerza su estatus como figura del fútbol colombiano.

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Rodallega supera las siete décadas de goles con Santa Fe y destaca su orgullo por la selección Colombia

Una camiseta con el número 300 y el apellido de Hugo se desplegó en la tribuna de oriental - crédito Santa Fe

El delantero superó los 70 goles con la camiseta de Santa Fe, consolidándose como capitán y símbolo del equipo. Su permanencia en la élite a los 40 años refleja su profesionalismo y capacidad física. Rodallega es hoy una pieza clave dentro del esquema ofensivo del conjunto cardenal.

Su carrera comenzó en el fútbol colombiano y continuó con una extensa trayectoria internacional en las ligas de México, Inglaterra, Turquía y Brasil antes de regresar al país, donde encontró en Santa Fe uno de sus mejores momentos como jugador experimentado.

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En declaraciones a Win Sports, Rodallega se refirió al valor simbólico de su reciente logro:

“Yo simplemente me he esforzado durante 22 años”. El delantero subrayó que vestir la camiseta de la selección Colombia representa uno de sus mayores orgullos. Ante consultas sobre su registro goleador, respondió con humor: “302, creo… los que vengan, vamos a seguir trabajando”. Sobre su motivación, agregó: “Lo sigo haciendo a pesar de la edad que ya tengo, me sigo esforzando y sigo aportándole a Santa Fe”.

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La regularidad y el olfato goleador de Rodallega han sido una constante en su trayectoria profesional, algo que volvió a quedar en evidencia en la temporada actual, con 11 goles en la Liga BetPlay 2026-I. El delantero mantiene aspiraciones de seguir incrementando sus cifras y contribuyendo en el tramo final de la campaña.

La clasificación de Independiente Santa Fe a las semifinales de la liga, impulsada por el triplete de Rodallega ante América de Cali, refuerza el protagonismo del delantero en el fútbol profesional colombiano y marca un nuevo capítulo en su extensa carrera deportiva.

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